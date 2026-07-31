Mort de Franco Baresi : le football pleure l’un des plus grands défenseurs de l’histoire

À l’âge de 66 ans, Franco Baresi s’en est allé, laissant le monde du football en deuil. Si les plus jeunes l’oublient parfois au moment de citer les plus grands défenseurs de l’histoire, la génération précédente est unanime : le légendaire capitaine de l’AC Milan était un monument absolu à son poste.

Franco Baresi : L’homme d’un seul club : 20 ans au sommet du Milan AC

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Pendant deux décennies complètes, entre 1977 et 1997, Franco Baresi a incarné à lui seul l’identité et les valeurs de l’AC Milan. Arrivé adolescent chez les Rossoneri, il en est devenu le capitaine emblématique, traversant les heures les plus sombres avec la descente en Serie B au début des années 1980, avant de porter le club jusqu’au point culminant du football mondial sous les ordres d’Arrigo Sacchi puis de Fabio Capello.

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Avec 719 apparitions officielles, il demeure l’un des joueurs les plus capés de l’histoire du club milanais. Cette longévité exceptionnelle au plus haut niveau s’est accompagnée d’un palmarès colossal :

3 Coupes des clubs champions / Ligues des Champions (1989, 1990 et 1994)

6 Scudetto (1979, 1988, 1992, 1993, 1994, 1996)

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2 Coupes Intercontinentales (1989, 1990)

3 Supercoupe d’Europe et 4 Supercoupe d’Italie

En hommage à sa fidélité et à son apport inestimable, le club lombard avait pris la décision historique de retirer définitivement son mythique maillot numéro 6 lors de sa retraite en 1997.

Un style unique : l’art de l’anticipation et de l’élégance

Ce qui hissait Baresi au-dessus du lot, au-delà des trophées, c’était l’impression visuelle et tactique qu’il laissait sur le terrain. Loin de s’appuyer sur un gabarit imposant (1m76 70kg )ce qui était relativement modeste pour un défenseur central mais le brassard de capitaine au bras, Baresi compensait en réinventant la fonction de libero avec une élégance naturelle et une sérénité folle.

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Sa principale force résidait dans une intelligence de jeu hors du commun. Capable de lire les intentions de l’adversaire avant même que la passe ne soit déclenchée, Baresi coupait les trajectoires avec un temps d’avance chirurgical. Il possédait cette capacité rare de relancer propre après avoir récupéré le ballon sans commettre la moindre faute.

Le quatuor de légende et le piège du hors-jeu milanais

On ne peut pas évoquer l’histoire de Franco Baresi sans mentionner la ligne défensive légendaire qu’il guidait au Milan AC dans les années 1990. Alignés aux côtés de Mauro Tassotti à droite, d’Alessandro Costacurta dans l’axe et du tout jeune Paolo Maldini à gauche, ces quatre hommes ont constitué le rempart le plus imprenable de l’histoire du football européen.

Ensemble, ce quatuor a terrorisé les meilleurs attaquants du continent grâce à un sens du placement collectif proche de la perfection :

Le piège du hors-jeu iconique , sur un simple geste de la main de Baresi, toute la ligne remontait d’un seul bloc avec une précision de métronome, laissant les attaquants adverses systématiquement piégés.

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La saison 1993-1994 historique : Une campagne où la défense milanaise n’a concédé que 15 buts en 34 matchs de championnat, illustrant une assise défensive quasi inébranlable.

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L’histoire d’amour contrastée avec la Squadra Azzurra

Sur la scène internationale, la carrière de Franco Baresi sous le maillot de l’équipe d’Italie c’est:

Le sacre de 1982 : Sacré champion du monde en Espagne à seulement 22 ans avec la sélection dirigée par Enzo Bearzot, il passe l’intégralité de la compétition sur le banc, observant ses aînés soulever le trophée.

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La 3e place à domicile en 1990 : Patron indiscutable de la défense lors de la Coupe du Monde italienne, il emmène la Squadra Azzura jusqu’à la médaille de bronze après un parcours remarquable terminé sans défaite dans le temps réglementaire battu au tirs au but par l’Argentine de Diego Armando Maradona.

Le choc de 1994 : Capitaine lors du Mondial américain, il subit une blessure majeure au ménisque dès le deuxième match de poule. Opéré en urgence, il réalise l’exploit médical et mental de revenir sur le terrain seulement 25 jours plus tard pour disputer la grande finale face au Brésil de Romário. Auteur d’une prestation défensive monumentale pendant 120 minutes pour réduire l’attaque brésilienne au silence, le destin basculera tragiquement lors de la séance des tirs au but, où sa tentative s’envolera au-dessus de la barre.

Franco Baresi demeure le prototype parfait du défenseur moderne : complet, maître de ses émotions, relanceur d’exception et leader charismatique. Sa disparition marque la fin d’un chapitre d’or pour le football italien et mondial, alors que les joueurs du monde entier s’apprêtent à lui rendre un dernier hommage, le nom de Franco Baresi restera gravé au panthéon des plus grands défenseurs que le football ait connus.

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