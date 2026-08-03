Mercato PSG : Feu vert pour l’arrivée de Idzes à Paris ?

La direction du PSG dégote un jeune roc en Italie pour ce mercato estival. Jay Idzes pourrait poser ses valises à Paris.

Mercato : Le PSG lorgne Jay Idzes

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En quête de renforts défensifs pour cet été, les dirigeants du PSG viennent de jeter leur dévolu sur une cible en Italie. La direction parisienne, déterminée à apporter de tonus à la ligne défensive de l’équipe de Luis Enrique, suivrait de très près Jay Idzes.

D’après les révélations de Tribun News, les qualités du joueur de Sassuolo n’ont pas laissé le Paris SG indifférent. Âgé de 26 ans, ce défenseur central reste lié au club italien par un contrat jusqu’en juin 2029. Estimé entre 15 et 20 millions d’euros, l’international indonésien ne sera toutefois pas cédé facilement par Sassuolo.

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Un tel montant demeure néanmoins abordable pour la trésorerie parisienne, ce qui pourrait accélérer les négociations très prochainement. Bien qu’il soit encore jeune, Jay Idzes bénéficie déjà d’un solide vécu international : 18 sélections sous le maillot de l’Indonésie, 1 but inscrit avec son équipe nationale.

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Auteur d’un exercice plein avec 35 matchs disputés la saison dernière, le joueur a impressionné la Serie A par sa régularité. Le jeune crack a montré qu’il a la force dans les jambes et peut faire le job à Paris. La balle est à présent dans le camp de Sassuolo. S’il ouvre la porte, les pensionnaires du Parc des Princes vont passer à l’attaque.