Mercato FC Nantes : Négociations en cours pour le transfert de ce milieu  

Le FC Nantes continue de faire le ménage. Lamine Diack se rapproche d’un nouveau départ. Le milieu sénégalais pourrait rejoindre le Pau FC.

Mercato FC Nantes : Cap sur la Ligue 2 pour Lamine Diack ?

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Nouveau départ imminent à Nantes. Pour réduire ses coûts après sa relégation, le FC Nantes accélère son grand dégraissage estival. Le prochain sur la liste de départ est Lamine Diack. En grade difficulté au club de l’Erdre, le milieu sénégalais de 25 ans s’apprête à plier bagage.

D’après Ouest-France, le Pau FC négocie actuellement la venue du joueur sous la forme d’un prêt. Arrivé en 2023 depuis le club turc d’Ankaragücü, le milieu défensif n’a pas réussi à s’imposer sur les bords de l’Erdre. Son bilan chez les Canaris est moins solide : une seule apparition officielle avec l’équipe professionnelle.

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Incapable de s’ancrer dans le projet nantais, le Sénégalais a très vite enchaîné les expériences temporaires : Colorado Rapids (MLS, États-Unis), Hatayspor (Süper Lig, Turquie), FC Sion (Super League, Suisse), où il jouait la saison dernière. Rentré de Suisse cet été, Lamine Diack s’entraîne à l’écart avec la réserve du FC Nantes, dans l’attente d’une porte de sortie.

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Si les discussions aboutissent avec le club béarnais, Lamine Diack entamera déjà son quatrième prêt consécutif. Ce mouvement arrangerait l’ensemble des parties. Pour le joueur, c’est l’occasion rêvée de retrouver du temps de jeu et de relancer une carrière à l’arrêt. Pour le FC Nantes, les Kita vont alléger un effectif désormais trop dense pour le deuxième échelon. Pour le Pau FC, ce sera un renfort de poids pour armer son milieu de terrain.