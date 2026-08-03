Mercato OM : Ça avance, un détonateur offensif proche de signer  

L’OM veut une nouvelle gâchette offensive pendant ce mercato estival. Le club phocéen discute avec la Juventus au sujet de Jonathan David.

Mercato OM : Jonathan David vers Marseille

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L’OM tente un coup en Italie. Pour renforcer son attaque à moindre frais, le club phocéen négocie actuellement le prêt de Jonathan David avec la Juventus. Un an seulement après son départ de Lille vers l’Italie, le Canadien pourrait déjà revenir en Ligue 1 pour se relancer.

Décevant cette saison malgré un beau parcours au Mondial, l’ancien Lillois reste lié aux Bianconeri jusqu’en 2029. Le club turinois souhaite donc le prêter pour qu’il retrouve son meilleur niveau. L’OM s’est positionné très concrètement. Même si Rennes et Lyon ont un temps suivi la piste, Marseille est en pole position pour accueillir le Canadien.

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Le journaliste italien Dimitri Conti (TuttoMercato) confirme cet intérêt : l’attaquant intéresse fortement l’Olympique de Marseille qui cherche des armes offensives. Les besoins marseillais sont criants. Entre le départ de Mason Greenwood en Turquie, celui de Pierre-Emerick Aubameyang en Espagne et les rumeurs de transfert entourant Paixao, l’entraîneur Bruno Genesio réclame des renforts devant.

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Un problème de taille bloque le dossier. Pour séduire Jonathan David l’an passé, la Juventus lui a accordé un salaire annuel de 7,8 millions d’euros. Pour conclure ce prêt, la direction marseillaise menée par Stéphane Richard doit négocier un partage de la masse salariale. Problème : l’OM n’a les moyens de prendre en charge qu’un tiers des émoluments du joueur. La Juventus acceptera-t-elle un tel effort financier ? On attend la décision des Italiens.