Mercato : Jonathan David au Paris SG ? Luis Enrique tranche

Cible de l’OL pour ce mercato estival, Jonathan David est aussi associé au PSG dans le cadre d’un échange avec la Juventus Turin incluant Randal Kolo Muani. Mais Luis Enrique ne semble pas emballé par cette transaction.

Mercato PSG : Luis Enrique ne veut pas de Jonathan David

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Le nom de Jonathan David revient avec insistance à Lyon depuis quelques jours, l’ancien buteur du LOSC n’ayant pas réussi à s’imposer à la Juventus Turin. Problème pour l’OL, l’international canadien est également lié au PSG.

La presse italienne assure que les dirigeants turinois aimeraient proposé un potentiel échange avec Randal Kolo Muani à leurs homologues parisiens. Mais l’éventuelle arrivée de David au PSG n’est pas dans les plans de l’entraîneur Luis Enrique, selon les informations obtenues par Fabrizio Romano.

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« Aujourd’hui, je n’ai pas connaissance d’un quelconque échange entre le Paris Saint-Germain et la Juventus, pour Jonathan David et Randal Kolo Muani. Notamment parce que le PSG a toute une liste d’idées pour renforcer son attaque. À mon avis, les pistes du Paris Saint-Germain reposent davantage sur des ailiers que sur un attaquant axial.

Donc, aujourd’hui, la discussion entre Kolo Muani et Jonathan David n’est pas à l’ordre du jour », a expliqué le journaliste italien dans des propos relayés par Juventus News 24. Ce qui laisse la voie toute dégagée pour les Lyonnais dans ce dossier.

Jonathan David de retour en Ligue 1 ?

Un an après son départ de Lille, Jonathan David pourrait faire son retour en Ligue 1 lors du mercato estival qui s’ouvre dans quelques jours. Pressenti à l’OM pendant plusieurs mois, l’avant-centre de 26 ans pourrait finalement poser ses valises à l’Olympique Lyonnais.

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En dépit de moyens limités, le club rhodanien veut étoffer son effectif notamment sur le plan offensif. Endrick et Roman Yaremchuk ont quitté le club à l’issue de leur prêt et Matthieu Louis-Jean cherche un numéro neuf capable de porter les ambitions lyonnaises en 2026-2027. D’après les renseignements du journal La Stampa, la Juve envisagerait de trouver un accord avec l’OL pour Jonathan David.

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Cependant, le gros salaire de 11 millions d’euros annuels du natif de Brooklyn pourrait constituer un véritable frein pour les Gones. De son côté, le Canadien n’exclut pas la possibilité d’évoluer un jour dans la Major League Soccer. Affaire à suivre…