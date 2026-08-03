Mercato OM : Ça brûle, Todibo valide son arrivée à Marseille

La direction de l’OM accélère pour signer sa première recrue cet été. Les discussions avec Jean-Clair Todibo sur ses conditions salariales ont abouti. Marseille doit à présent s’entendre avec West Ham.

Mercato : Jean-Clair Todibo donne son feu vert à l’OM

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L’Olympique de Marseille va sans doute frapper un gros coup sur le mercato. Discrète dans le sens des arrivées, avec aucune recrue signée jusqu’à présent, la direction de l’OM s’attèle à renverser la tendance. Le directeur sportif Grégory Lorenzi et son équipe sont d’ailleurs proches de mettre la main sur un roc défensif.

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Jean-Clair Todibo, courtisé depuis de longues semaines par l’OM, a clairement tranché en faveur du projet olympien. L’insider Nordine Ali Saïd le confirme, un accord a été trouvé entre Marseille et l’international tricolore concernant ses conditions salariales. Cette avancée a été facilitée par les envies tenaces du joueur de 26 ans.

Un dernier obstacle freine les négociations

Jean-Clair Todibo n’a pas l’intention de poursuivre son aventure à West Ham, relégué en Championship. Son désir est de rejoindre un club de l’élite. Et son choix se tourne visiblement vers l’OM. L’ancien défenseur de Nice semble déterminé à revenir en Ligue 1. Il envoie ainsi un signal particulièrement positif à l’Olympique de Marseille.

Le joueur veut venir. Ils se sont entendus sur un salaire, mais il faut voir si West Ham prend en charge un pourcentage de salaire ou pas et s’ils sont prêts à accepter le prêt. — Nordine L’Instant N (@nordinealisaid) August 2, 2026

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Son arrivée dépend dorénavant des négociations menées avec West Ham. La direction olympienne privilégierait jusqu’ici un prêt. Tandis que les Hammers exigent un transfert sec pour leur défenseur. Son prêt de vente est estimée 22 millions d’euros sur Transfermarkt. Ce volet économique constitue actuellement le principal point d’achoppement pour boucler ce deal.