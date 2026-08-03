Mercato FC Nantes : Accord proche, un solide roc arrive  

Yanis Zouaoui devrait bientôt devenir un joueur du FC Nantes. Les discussions entre les Canaris et Le Havre AC sont en bonne voie.

Mercato : Le FC Nantes touche au but pour Yanis Zouaoui !

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Yanis Zouaoui s’approche à grands pas de la Beaujoire. Pour combler ses lacunes défensives, le FC Nantes accélère son mercato estival. Les dirigeants nantais négocient activement avec Le Havre AC pour boucler la signature du défenseur franco-algérien.

Un accord total entre les deux clubs paraît désormais imminent. La direction nantaise a confirmé l’information : elle cherche en priorité un nouveau latéral gauche. Le joueur de 28 ans refuse de prolonger son contrat au HAC, qui s’achève dans un an. Son départ vers la Loire-Atlantique se précise donc.

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S’il signe, le Havrais deviendra la sixième recrue estivale des Canaris, après Maxime Dupé, Lucas Perrin, Killian Corredor, Wilitty Younoussa et Mathieu Cafaro. Les Kita veulent mettre en place une équipe compétitive pour la rude bataille en Ligue 2. L’objectif des Canaris est de retrouver la Ligue 1 à la fin de la campagne.

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Titulaire indiscutable en Normandie la saison dernière, le défenseur a accumulé un temps de jeu. Il a disputé 30 rencontres toutes compétitions confondues, dont 28 comme titulaire. Son bilan offensif affiche un but et une passe décisive, des statistiques qui confirment aussi sa capacité à apporter dans son couloir au FC Nantes.