PSG Mercato: L’entraîneur de l’Ajax confirme pour Mika Godts

Après Maghnes Akliouche, le PSG se rapproche d’un nouveau renfort offensif avec Mika Godts, l’ailier belge de l’Ajax Amsterdam. L’entraîneur du club néerlandais a notamment confirmé un possible départ de son joueur cet été. Même s’il souhaite le garder.

Mercato : Le PSG envoie 40M€ à l’Ajax pour Mika Godts

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Après avoir bouclé un accord total avec l’AS Monaco pour Maghnes Akliouche, le Paris Saint-Germain accélère désormais sur la piste menant à Mika Godts. D’après les dernières informations de Fabrizio Romano sur ce dossier, Luis Campos aurait envoyé une offre officielle de 40 millions d’euros à l’Ajax Amsterdam pour l’international belge de 21 ans.

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Le journaliste italien ajoute qu’avec les bonus inclus dans le deal, le montant de l’opération pourrait atteindre les 45 millions d’euros. Toujours selon la même source, les négociations se poursuivent entre les dirigeants des deux clubs. L’Ajax Amsterdam, qui évalue son joueur à 60 millions d’euros, espère obtenir un montant plus élevé que la proposition parisienne, mais les positions se rapprocheraient déjà pour le transfert de Mika Godts, qui aurait déjà donné son accord au Paris SG.

« EXCLUSIF : Le Paris Saint-Germain a formulé une offre officielle de plus de 40 millions d’euros à l’Ajax pour Mika Godts. Les négociations progressent rapidement, une somme avoisinant les 45 millions d’euros étant proposée pour l’ailier belge, proche des 60 millions d’euros initialement estimés par l’Ajax. Mika Godts a donné son accord au PSG et les conditions personnelles ont été trouvées », rapporte Fabrizio Romano sur sa page Twitter.

Luis Campos doit désormais trouver un accord définitif avec son homologue de l’Ajax Amsterdam, mais l’entraîneur du club hollandais semble déjà avoir compris que son numéro 11 pourrait lui filer entre les doigts dans les prochaines semaines.

Michel : « Je veux que Mika reste avec nous »

Alors que les discussions s’accélèrent entre le Paris Saint-Germain et Jordi Cruyff, directeur technique de l’Ajax Amsterdam, Michel a clairement fait comprendre à sa direction qu’il souhaite garder Mika Godts la saison prochaine. Interrogé sur l’avenir de son joueur après la victoire face au FC Volendam (3-1), en match amical, ce dimanche, le technicien espagnol a notamment avoué être au courant des discussions autour de Godts.

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« Bien sûr, j’aimerais que Mika reste avec nous. Pour moi, c’est un immense talent et un grand joueur. Je suis au courant de la situation, mais pour l’instant, il est toujours un joueur de l’Ajax », a ainsi confié l’entraîneur de la formation néerlandaise.

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Pour rappel, Mika Godts n’a pas été retenu par Michel pour cette rencontre amicale, alors qu’il a disputé tous les matchs de préparation de son équipe durant cet été. Le Paris Saint-Germain sait ce qui lui reste à faire.