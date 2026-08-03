PSG Mercato: Urgent ! Une confirmation tombe pour Guéla Doué

Deux ans après Désiré Doué, son frère Guéla Doué va-t-il rejoindre les rangs du PSG ? Le défenseur polyvalent du RC Strasbourg serait une vraie option pour le club de la capitale durant ce mercato estival.

Mercato : Le PSG pense à Guéla Doué

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Après les frères Mbappé, les frères Doué au Paris Saint-Germain ? À la recherche de renforts en défense, le PSG penserait à Guéla Doué. D’après les informations du journal L’Équipe, les dirigeants parisiens auraient inscrit le nom du latéral droit du Racing Club de Strasbourg parmi les profils étudiés durant ce mercato estival.

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La publication sportive explique que le staff du PSG apprécie notamment la puissance, la vitesse et la capacité de l’international ivoirien à occuper plusieurs postes dans une défense à trois ou à quatre. Alors qu’il bricole régulièrement en cas d’indisponibilité d’Achraf Hakimi, l’entraîneur du club parisien, Luis Enrique, pourrait enfin disposer d’une vraie solution supplémentaire à ce poste, tout en renforçant l’axe si nécessaire.

Pour autant, le quotidien francilien tempère en précisant que les grandes manoeuvres n’ont pas encore commencé dans ce dossier. Sous contrat jusqu’en juin 2029, Guéla Doué est valorisé à 20 millions d’euros sur le site spécialisé Transfermarkt. Régulièrement associé aux Rouge et Bleu ces derniers mois, l’ancien joueur du Stade Rennais va-t-il finalement rejoindre le Campus PSG dans les semaines à venir ?

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Visiblement non. En effet, l’Insider Djamel, bien renseigné sur les coulisses du Paris Saint-Germain, assure que ce transfert est encore très loin de se réaliser, puisque « ce n’est ni la priorité du joueur, ni celle du club. » Capable de jouer comme piston droit, latéral droit ou défenseur central, le joueur de 23 ans a le profil recherché par Luis Enrique.

Mais le natif d’Angers n’a pas envie de freiner sa belle progression de ces dernières saisons en allant cirer le banc au Paris Saint-Germain. Titulaire avec la Côte d’Ivoire à la Coupe du Monde, Guéla Doué serait aussi dans le collimateur de l’AC Milan, du Borussia Dortmund et de l’Inter Milan.

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Reste maintenant à voir quel club passera effectivement à l’offensive pour le déloger du RCS avant la clôture du mercato d’été. Affaire à suivre…