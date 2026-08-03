Mercato OM : Accord imminent, un taulier file au Qatar !

L’OM est en passe de conclure un nouvelle vente durant ce mercato. Les négociations autour d’un transfert de Nayef Aguerd à Al-Sadd ont franchi une étape décisive.

Mercato : L’OM cède, Al-Sadd touche au but pour Nayef Aguerd

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Le mercato de l’Olympique de Marseille s’accélère dans le sens des départs. Après Mason Greenwood, Hamed Traoré et Pierre Aubameyang, un autre cadre est proche de s’en aller. Il est question de Nayef Aguerd, mis sur le marché un an seulement après son arrivée à l’OM. L’international marocain sort d’une saison freinée par des soucis physiques. Au point de manquer la Coupe du monde 2026 avec le Maroc.

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Bruno Genesio aimerait compter sur lui, mais la situation économique l’oblige. L’OM doit vendre afin de rentrer dans les clous de la DNCG. Nayef Aguerd fait ainsi partie des gros salaires que le club souhaite dégager. Le défenseur central disposait même d’une clause libératoire de 15 millions d’euros payables cash jusqu’au 31 juillet dernier. Cette option n’a pas été levée à temps, malgré l’intérêt de son ancien club le Stade Rennais.

Un prêt payant avec une option obligatoire

Nayef Aguerd se dirige désormais vers le Golfe. Le club qatari d’Al-Sadd a en effet pris une large avance dans ce dossier et discute avec l’OM. Les deux formations s’acheminent vers un accord, indique Foot Mercato. Il est question d’un prêt payant de 4 millions d’euros, avec une option d’achat obligatoire fixée à 11 millions d’euros.

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Ce montage traduit un compromis de l’OM qui privilégiait initialement un transfert sec pour remplir ses caisses. Il reste désormais à finaliser les derniers détails avec le défenseur de 30 ans. Nayef Aguerd acceptera-t-il de rejoindre le Qatar ? Il se trouve actuellement dans le collimateur de plusieurs autres écuries désireuses de s’attacher ses services au cours des prochains jours.