ASSE : Déjà des absents à l’AS Saint-Etienne contre Sochaux

A cinq jours du début de la Ligue 2, l’ASSE compte des joueurs déjà forfaits ou incertains contre le FC Sochaux.

ASSE : Ben Old forfait contre le FC Sochaux

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La préparation estivale de l’ASSE a pris fin, samedi, sur une victoire contre le FC Venise (4-3), lors du dernier match amical. Dès mardi, les Verts entament la préparation de la 1re journée du championnat. Il s’agit d’un déplacement au stade Auguste-Bonal à Sochaux, le 8 août 2026 à (20h30).

À cinq jours du début de la saison, il a y un peu de casse dans l’effectif stéphanois. Victime d’une blessure contre Lausanne-Sport, mercredi dernier, Ben Old ne sera pas disponible pour affronter le FC Sochaux-Montbéliard. L’entraineur de Saint-Etienne a confirmé son absence, à l’issue du match contre Venise. Le défenseur latéral gauche sera « éloigner des terrains pendant quelque temps », selon Ian Cathro.

Cardona incertain, Breum ménagé

Absent contre le club italien, Irvin Cardona est incertain pour le premier match de la saison. Il est souffrant et ne se sentait pas bien samedi matin, selon les dernières nouvelles du coach des Verts : « On a préféré le ménager contre Venise ».

Contrairement à Ben Old et Cardona, Jakob Breum a lui été laissé au repos, après une préparation intense, depuis sa signature officialisée le 3 juillet dernier.

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« On gère simplement sa charge de travail pour Jakob. Il a connu quelques petits soucis physiques pendant la préparation. Quand on rejoint un nouveau club, tout change : les entraînements, les méthodes de travail, le contexte. […]. On fait donc attention à sa situation », a justifié le technicien écossais.

Pour rappel, le milieu offensif Danois a disputé les 4 matchs amicaux précédant celui contre le FC Venezia, pour 271 minutes de jeu cumulées.

Lamba et Jaber indisponibles, Boakye débute sa préparation

Rentré de la Coupe du monde, la semaine dernière, Augustine Boakye vient d’entamer sa préparation estivale. L’ailier international ghanéen n’est donc pas encore pas prêt pour le début du championnat.

L’ASSE ne pourra également pas compter sur Mahmoud Jaber et Chico Lamba. Blessés en fin de saison dernière, ils se préparent encore individuellement. Selon les informations d’Evect, le premier devrait manquer les quatre premières journées de championnat, tout le mois d’août.

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Toutefois, le club ligérien annonce le retour du milieu défensif israélien à l’entraînement collectif, dès ce mardi 4 août.