OL : C1, grosse pression sur Fonseca avant le Sparta Prague

L’OL joue déjà sa saison ce mardi, contre le Sparta Prague, au tour de qualification pour la Ligue des champions. Sous pression, Paulo Fonseca avoue que c’est un impératif pour son équipe de passer ce tour.

OL : L’entraîneur du Sparta Prague est confiant

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L’OL démarre sa saison par le 3e tour des préliminaires de la Ligue des champions. Il affronte le Sparta, ce mardi (20h) au Stadion Letna (à Prague). L’entraîneur du club tchèque a promis de tout donner avec son équipe « pour jouer dans la meilleure compétition d’Europe ».

Pour ce faire, il faudra sortir Lyon d’abord, avant d’affronter Fenerbahçe ou Sturm Graz en barrages. « En football, tout est possible. Je suis toujours positif. J’espère donc que nous obtiendrons un bon résultat à l’aller et que nous réussirons lors du match retour », a déclaré Brian Priske en conférence de presse d’avant-match.

Paulo Fonseca : « Nous savons que nous avons la possibilité de passer ce tour »

La réponse de Paulo Fonseca est également tombée face aux médias. Il a certes exprimé quelques inquiétudes sur les jeunes joueurs de son équipe, qui « doivent encore apprendre », mais il est confiant. « Il est important pour nous de nous qualifier pour la Ligue des champions », a-t-il déclaré d’emblée.

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Pour rappel, la dernière participation de l’Olympique Lyonnais à la C1 remonte à la saison 2019-2020. Six ans après la demi-finale perdue contre le Bayern Munich, le club rhodanien rêve d’une nouvelle participation.

« Ce sera dur. On affronte là une équipe qui a de l’expérience en Europe. Cela étant, nous savons que nous avons la possibilité de passer ce tour. Et après, on aurait deux matches difficiles, mais rien n’est impossible dans le foot. Le club veut atteindre cet objectif et on aborde ces matchs avec beaucoup d’espoir », a déclaré Paulo Fonseca.

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À noter que l’OL recevra le Sparta Prague au Groupama Stadium, lors du match retour décisif, le mardi 11 août prochain.