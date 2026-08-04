Les dirigeants de l’OM avancent sur plusieurs dossiers afin d’alléger leur effectif. Cette fois-ci, le jeune attaquant Ange Lago est sur le point de rejoindre Clermont.

Mercato OM : Accord signé, un attaquant quitte Marseille !

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Le mercato de l’Olympique de Marseille s’accélère dans le sens des départs. Plusieurs cadres tels que Mason Greenwood, Hamed Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang ont déjà quitté le navire OM cet été. Et les jeunes du centre de formation ne sont pas épargnés par cette politique de dégraissage.

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Ange Lago s’apprête à quitter définitivement la Canebière. L’attaquant ivoirien, buteur lors du récent match de préparation face au Yamoussoukro FC, va s’engager avec le Clermont Foot. Foot Mercato laisse entendre qu’un accord a été conclu pour son transfert définitif. Il ne resterait plus que quelques détails administratifs à régler.

Un redoutable buteur en National 2

L’attaquant de 21 ans sort de saisons très convaincantes avec l’équipe réserve de l’OM. Il a été auteur de 14 réalisations en l’espace de deux exercices en National 2. Sa polyvalence offensive (capable d’évoluer aussi bien en pointe qu’en soutien) a immédiatement séduit la cellule de recrutement auvergnate.

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Ange Lago est passé par la Foot Academy avant de parfaire son apprentissage à l’OM. Il avait même goûté aux joies de l’élite française avec deux apparitions sous la tunique marseillaise. Le jeune attaquant va, excepté un rebondissement de dernière minute, poursuivre sa carrière à Clermont. Le montant du deal n’a pas encore fuité.