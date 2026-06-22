Coup de théâtre à l’OM : Un départ conclu avant Greenwood

Le mercato de l’OM réserve des surprises. Alors que le transfert de Mason Greenwood à Rome monopolise l’attention, un autre Marseillais est en roule pour l’Italie. Un accord a été trouvé entre Hamed Junior Traoré et Genoa.

Mercato OM : Hamed Junior Traoré d’accord avec Genoa

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L’Olympique de Marseille entame ce mercato estival avec un impératif financier. Les dirigeants phocéens doivent assainir les finances via un dégraissage significatif. Plusieurs joueurs sont ainsi poussés vers la sortie dans le but de réduire la masse salariale et dégager des fonds rapides.

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Mason Greenwood figure en tête de liste. L’AS Rome cherchant à finaliser son transfert avant la fin du mois de juin. Sauf que c’est un autre départ qui s’accélère en interne. Hamed Junior Traoré est en effet proche de quitter la cité phocéenne. Calciomercato le confirme, un accord verbal a été trouvé entre le milieu offensif ivoirien et le Genoa.

Un passage compliqué à l’Olympique de Marseille

Rappelons que Hamed Junior Traoré a été prêté l’été dernier à l’OM par Bournemouth. Sa saison sous les couleurs phocéenne a marqué des soucis physiques récurrents. Le joueur de 26 ans ne compte que 19 rencontres avec les Ciel et Blanc. Ces derniers ont même levé son option d’achat de 7,5 millions d’euros.

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Son aventure marseillaise devrait pourtant s’achever cet été. Les négociations se poursuivent entre les deux clubs. Si elle venaient à aboutir, l’OM se délesterait d’un salaire imposant (320 000 euros par mois). Une économie non-négligeable pour sa nouvelle direction.