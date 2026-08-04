Coup de théâtre à l’OM : 40 M€ pour un transfert inattendu !

Le mercato de l’OM s’anime une nouvelle fois dans le sens des départs. Les dirigeants marseillais avancent vers une vente surprise en attaque. Igor Paixao est courtisé par deux cadors de Premier League.

Mercato OM : Le prix de vente d’Igor Paixao fixé

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Le mercato de l’Olympique de Marseille est plus ou moins étonnant. Jusqu’ici aucune recrue n’a encore été signée. L’OM préfère se concentrer sur la réduction de sa masse salariale. Des cadres du vestiaire, tels que Mason Greenwood ou encore Pierre-Emerick Aubameyang ont déjà fait leurs valises.

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D’autres départs majeurs sont attendus avant la fermeture du mercato. Et l’un d’entre eux risque d’en surprendre plus d’un. L’Equipe assure en effet que la direction de l’OM a ouvert la porte à un transfert d’Igor Paixao. Elle est prêté à céder l’ailier brésilien contre un chèque de 40 millions d’euros. Une telle vente permettrait au club de renflouer massivement ses caisses.

Aston Villa et Leeds United se positionnent déjà

Cette décision n’a pas manqué d’attiser les convoitises de l’autre côté de la Manche. Plusieurs écuries majeures de Premier League se positionnent déjà pour s’offrir Igor Paixao. Parmi elles, Leeds United et Aston Villa suivent de très près ce dossier XXL, indique le quotidien sportif.

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Ces deux clubs britanniques seraient prêts à casser leur tirelire pour s’offrir l’attaquant de l’OM dès cet été. La suite du mercato réserve ainsi de grosses surprises du côté de Marseille.