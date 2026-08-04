Mercato : Urgent ! Le PSG boucle un deal spécial en attaque

Le mercato estival continue de s’animer du côté du PSG. Après Gonçalo Ramos, Kang-In Lee et Randal Kolo Muani, un autre joueur de Luis Enrique s’apprête à quitter la capitale dans le cadre d’un deal spécial.

Mercato PSG : Noah Nsoki va rejoindre le Dinamo Zagreb pour 0€

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Après avoir bouclé le transfert de Maghnes Akliouche avec l’AS Monaco pour 50 millions d’euros, le PSG poursuit son opération dégraissage afin de faire de la place aux nouvelles recrues. Dans cette optique, le club de la capitale française serait sur le point de conclure un accord total pour le départ de Noah Nsoki.

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Lancé dans le grand bain par Luis Enrique la saison passée, l’ailier de 19 ans n’est pas parvenu à convaincre véritablement dans le groupe professionnel. Et alors qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat, le natif de Tournan-en-Brie s’apprête à changer d’air.

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En effet, selon les informations livrées ce mardi par le journal croate Jutarnji list, Noah Nsoki va s’engager gratuitement avec le Dinamo Zagreb. Une nouvelle confirmée par le quotidien Le Parisien, qui précise que le PSG conservera 50% sur une future vente de son Titi. Le jeune homme est attendu à Zagreb cette semaine pour passer sa visite médicale et signer un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031.

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« Selon nos informations, qui confirment celles révélées par les médias croates, l’ailier va s’engager avec le Dinamo Zagreb, un accord de principe ayant été trouvé entre les différentes parties. Le Paris Saint-Germain a donné son feu vert pour libérer son joueur en échange de 50% sur une future revente. Il devrait pouvoir voyager d’ici la fin de la semaine afin de compléter son engagement avec sa nouvelle équipe », rapporte le média régional.

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Selon la presse croate, Nsoki est attendu à Zagreb mercredi ou jeudi afin de finaliser les derniers détails de son transfert au Dinamo.