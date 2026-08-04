ASSE : Jakob Breum, futur chouchou du peuple vert ?

Recrue estivale de l’ASSE, Jakob Breum a fait bonne impression pendant la préparation estivale. Il espère désormais conquérir le cœur des supporters des Verts.

ASSE : Breum impressionnant pendant la pré-saison

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L’ASSE semble avoir frappé un joli coup aux Pays-Bas où elle a recruté Jakob Breum. Il s’est imposé dans l’équipe stéphanoise sans souci d’adaptation. Le milieu offensif recruté à Go Ahead Eagles a été impressionnant pendant la préparation estivale. Il a été auteur de 4 buts en 5 matchs amicaux disputés.

Meilleur buteur des Stéphanois de la pré-saison, le Danois est sans doute aussi la meilleure recrue d’été du club ligérien, en attendant le début du championnat.

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Grâce à son profil polyvalent, il est à la fois meneur de jeu, numéro 10 ou encore faux-numéro 9. Jakob Breum offre ainsi plusieurs options à Ian Cathro pour son plan de jeu. Avec ces premières prestations abouties en préparation, il est parti pour être la révélation de l’AS Saint-Etienne cette saison.

Jakob Breum : « J’espère être le joueur que les fans aiment voir jouer »

Das des propos confiés au quotidien Le Progrès, le joueur de 22 ans est impatient de découvrir l’ambiance de Geoffroy-Guichard et les bouillants supporters des Verts. « C’est ce que les gens mentionnent en premier à chaque fois, les fans, l’atmosphère du stade. J’ai vu des vidéos, ça a l’air incroyable », a-t-il laissé entendre.

Jakob Breum veut mettre le peuple vert à ses pieds, grâce à ses performances avec l’ASSE en Ligue 2. Il vise une bonne connexion avec les fans du club. « J’espère être le genre de joueur que les fans aiment voir jouer », a-t-il déclaré.

Pour devenir le nouveau chouchou de Geoffroy-Guichard, le nouveau numéro 10 des Verts doit se montrer décisif dès l’entame de la saison. Il devra poursuivre sur la lancée de sa pré-saison.

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Le rendez-vous est donc pris avec les supporters de l’ASSE, face au FC Sochaux-Montbéliard, samedi (20h45) au stade Auguste-Bonal.