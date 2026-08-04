PSG Mercato: Accord total pour le transfert de Zion Suzuki ?

Le PSG avance sérieusement sur la piste menant à Zion Suzuki, le gardien de but de Parme. Après une première tentative, Luis Campos s’apprête à formuler une seconde offre pour le héros japonais du Mondial 2026.

Mercato PSG : Nouvelle offre en cours pour Zion Suzuki

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La grosse rumeur lancée il y a quelques semaines par les médias étrangers pourrait finalement se transformer en un véritable gros transfert au Paris Saint-Germain. Malgré la volonté ferme de Lucas Chevalier à se battre pour revenir au niveau, le PSG semble résolu à refermer rapidement son chapitre avec l’arrivée d’un nouveau gardien de but.

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Ces dernières heures, le journaliste italien Nicolo Schira assure que Luis Campos serait désormais prêt à appuyer sur l’accélérateur afin de boucler la signature de Zion Suzuki. Révélation de la dernière Coupe du monde, l’international japonais plaît au staff parisien pour son profil atypique.

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Fabrizio Romano annonçait déjà lundi que le Paris SG avait concrétisé son intérêt auprès de Parme avec une offre de 33 millions d’euros. Schira complète pour dire que le club italien valorise son portier de 23 ans à 40 millions d’euros, ce qui pousse le conseiller sportif des Rouge et Bleu à envisager une nouvelle proposition dans les heures à venir. Zion Suzuki ayant déjà son accord pour un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031.

« Exclusif – Le PSG est prêt à formuler une nouvelle offre à Parme pour tenter de recruter Zion Suzuki. Parme réclame 40 millions d’euros (bonus inclus); le gardien japonais aurait trouvé un accord de principe avec Paris pour un contrat jusqu’en 2031 », indique le spécialiste mercato sur sa page Twitter.

Autant dire que le Paris Saint-Germain se rapproche d’un accord total pour le transfert du natif de Newark. Aux dernières nouvelles, Suzuki pourrait poursuivre son aventure en Serie A après son transfert au PSG.

Zion Suzuki prêté à la Juventus Turin ?

Selon Fabrizio Romano, « le PSG souhaite accélérer le transfert de Zion Suzuki après la révélation exclusive d’une offre de 33 millions d’euros. Les négociations se poursuivent cette semaine et Suzuki est également ouvert à un transfert. Le PSG est clairement en tête des autres clubs intéressés. »

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Proche du dossier, le Corriere dello Sport rapporte ce mardi que la Juventus Turin négocierait avec le double champion d’Europe en titre pour obtenir un prêt du dernier rempart de Parme.

« Le PSG a en effet entamé des négociations avec Parme pour s’attacher les services du gardien japonais, évalué à 30 millions d’euros. Après avoir investi dans son attaque, la Juve ne peut réunir une telle somme et envisage donc une solution plus économique, au cas où le PSG ne parviendrait pas à vendre Chevalier, et pourrait ainsi profiter de la volonté du gardien japonais de devenir titulaire. L’idée d’un prêt à la Juventus est née. Les deux clubs en avaient également discuté lors des négociations pour Kolo Muani », explique le média transalpin.

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