OL : Karabec sera-t-il le bourreau de Lyon face au Sparta ?

Atout offensif du Sparta Prague, Adam Karabec connait bien l’OL où il était prêté la saison dernière. Sera-t-il l’exécuteur de l’équipe de Paulo Fonseca ?

OL : Adam Karabec, une saison à Lyon et retour à Prague

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Opposé au Sparta Prague au 3e tour de qualification de la Ligue des champions, l’OL fera des retrouvailles avec Adam Karabec, ce mardi 4 août. Ce dernier était prêté à Lyon la saison dernière. Il avait joué 34 matchs, toutes compétitions confondues, avec l’équipe de Paulo Fonseca, pour 3 buts marqués et 3 passes décisives délivrées.

Cependant, l’option d’achat assortie au prêt du milieu offensif n’a pas été levé par le club rhodanien. Il est ainsi retourné au Sparta, son club d’origine.

L’ancien Lyonnais file des infos sur les Gones à l’entraîneur du Sparta

Pour la préparation de cette rencontre, Adam Karabec a sans doute filé des informations sur les forces et faiblesses de l’Olympique Lyonnais à l’entraîneur du club tchèque. Ce dernier ne le cache d’ailleurs pas : « C’est tout à fait normal de solliciter un joueur qui possède une connaissance particulière de l’adversaire ».

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Brian Priske espère profiter des tuyaux de son numéro 10 pour déjouer la stratégie de Paulo Fonseca. « Comme il évoluait à Lyon, il sait comment cette équipe s’entraîne, joue, prépare ses matchs et construit ses plans de jeu. Il est donc logique de recueillir toutes ces informations et de les confronter à ce que nous avons observé nous-mêmes lors de notre analyse », a justifié le coach du Sparta.

Karabec revanchard contre Fonseca et Lyon ?

Sur le plan personnel, il est possible qu’Adam Karabec soit tenté de régler ses comptes avec le club rhodanien et son entraîneur, qui n’ont pas cru en lui. Il pourrait se transformer en bourreau des Gones au stade Letna à Prague. Brian Priske est d’ailleurs prêt à lui donner les clés du match pour faire mal à son ancien club.

« Il sera forcément motivé. D’abord pour montrer toutes les qualités que nous lui connaissons et peut-être aussi pour prouver à l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais qu’il est un joueur de très haut niveau », a-t-il laissé entendre, avant de prévenir les Lyonnais : « J’ai trouvé Adame calme et concentré. Il est serein, totalement focalisé sur ce qu’il doit accomplir ».

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En tout cas, Paulo Fonseca prend la menace Adam Kababec très au sérieux. Pour le technicien portugais, il est clairement « le meilleur joueur de cette équipe du Sparta ». « Il est libre sur le terrain et est dans un bon moment », a souligné l’entraîneur de l’OL.