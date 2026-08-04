Mercato OM : Une offre de Manchester City secoue Marseille

Les dirigeants de l’OM vont devoir prendre une décision importante. Une offre de Manchester City est arrivée sur leur bureau pour Geronimo Rulli.

Mercato OM : Manchester City dégaine enfin pour Geronimo Rulli

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Le mercato estival s’embrase du côté de l’Olympique de Marseille. Après Mason Greenwood, Hamed Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, un autre taulier de l’OM est proche de faire ses valises. Geronimo Rulli étant au cœur de convoitises internationales.

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Le journaliste spécialisé Fabrizio Romano lâche d’ailleurs une bombe ce mardi. Il assure que Manchester City a transmis une première offre officielle à la direction de l’OM pour le portier argentin. Le montant exact et les conditions de cette transaction restent pour le moment confidentiels. Des négociations sont actuellement en cours entre les deux formations.

🚨🩵 Manchester City have sent first official bid today to Olympique Marseille for Geronimo Rulli.



Negotiations underway between clubs.



Exclusive story, confirmed. 🇦🇷 pic.twitter.com/Y3p8hvhoXM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2026

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Rappelons que Geronimo Rulli est arrivé à l’OM durant l’été 2024. Sa première saison a été un succès. Mais le compatriote de Leonardo Balerdi a connu une baisse de régime notoire durant son second exercice à Marseille. Il pourrait donc changer de club après deux années passées sur la Canebière. Un montant d’environ 3,5 millions d’euros devrait suffire à le libérer de sa dernière année de contrat.