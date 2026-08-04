Mercato Stade Rennais : Feu vert pour l’arrivée de Jovo Lukić ?

Les dirigeants du Stade Rennais dégotent un nouveau détonateur offensif en Roumanie pour ce mercato estival. Jovo Lukić pourrait débarquer à Rennes cet été.

Mercato Stade Rennais : Jovo Lukić attendu à Rennes cet été ?

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Le Stade Rennais continue d’explorer le marché. Pour renforcer son attaque avant la clôture du mercato estival, le club breton a activé une nouvelle piste qui conduit en Roumanie. Le nom de Jovo Lukic figure désormais parmi les profils suivis.

Les dirigeants rennais veulent amener une nouvelle gâchette offensive en Bretagne. Depuis plusieurs semaines, ils multiplient les recherches afin de trouver un avant-centre capable de faire trembler régulièrement les filets. Selon le média espagnol Sport, leur attention se porte sur Jovo Lukic.

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À 27 ans, l’international bosnien porte actuellement les couleurs du FC Cluj. Son expérience séduit Rennes. Lukic brille déjà en ce début de saison. Le natif de Sabac a inscrit deux buts en trois apparitions dans le championnat roumain. Cette efficacité attire Rennes, qui envisage de passer à l’attaque. Son contrat avec le club roumain s’étend jusqu’en juin 2029.

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Pour espérer le recruter, les dirigeants bretons devront sans doute présenter une proposition à la hauteur des attentes de Cluj. Aucun accord n’a été trouvé à ce stade. Les discussions restent limitées, mais elles pourraient s’intensifier au fil des prochaines semaines. D’ici la fermeture du marché, le recrutement d’un nouvel avant-centre demeure une priorité pour le Stade Rennais, et la piste menant à Jovo Lukic sera à suivre de près.