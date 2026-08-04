Mercato Stade Rennais : Deux cadres poussés vers la sortie

Charlie Cresswell n’a pas encore disputé la moindre minute avec le Stade Rennais que son arrivée produit déjà ses premiers effets. Deux joueurs pourraient être poussés vers la sortie avant la fermeture du mercato.

Mercato Stade Rennais : Cresswell menace Brassier et Seidu !

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En bouclant le transfert de Charlie Cresswell, le Stade Rennais frappe fort. Mais en renforçant sa défense axiale, le club breton chamboule tout son vestiaire. Deux départs se dessinent déjà.

Lilian Brassier et Alidu Seidu cherchent un nouveau point de chute. Craignant un temps de jeu réduit sous Franck Haise, tous deux préfèrent quitter le navire. Brassier était déjà dans l’incertitude. Quant à Seidu, sa polyvalence attise les convoitises. Capable de jouer dans l’axe ou à droite, l’international ghanéen offre une flexibilité tactique.

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Marseille suit l’affaire de près. La semaine dernière, Mohamed Toubache-Ter Mohamed Toubache-Ter estimait que le Rennais correspondait parfaitement au projet marseillais et aux principes de jeu de Bruno Genesio. L’OM cherchant un latéral droit polyvalent pour challenger son titulaire, fonce sur l’international ghanéen.

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Aucun contact officiel n’existe encore entre les deux clubs. Cependant, si le défenseur confirme ses envies d’ailleurs, le dossier s’accélérera très vite. L’arrivée de Cresswell déclenche donc une pluie de départ à Rennes. À Marseille, ce dossier est suivi avec attention, car un joueur apprécié par Bruno Genesio pourrait bientôt devenir une cible beaucoup plus abordable.