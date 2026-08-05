Mercato OM : Un redoutable buteur dit non à Marseille !

Le mercato estival de l’OM s’anime autour de l’arrivée d’un avant-centre. Jonathan David a récemment été approché par les Phocéens, mais sa réponse a été négative.

Mercato : Jonathan David repousse les avances de l’OM

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L’Olympique de Marseille fait face à un immense chantier en attaque. Les départs successif de Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang ont laissé un grand vide dans le secteur offensif. Il faudra vite colmater ces brèches. La cellule de recrutement de l’OM explore plusieurs pistes dans ce sens.

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Et l’une d’entre elles conduit au profil de Jonathan David. La presse transalpine indiquait récemment des pourparlers entre l’OM et la Juventus autour d’un prêt de l’attaquant canadien. Les Bianconeri ne s’opposent pas vraiment à cette transaction. Sachant que l’ancien buteur du LOSC n’a pas totalement convaincu dans le Piémont.

Le retour de Randal Kolo Muani encombre aussi un peu plus la concurrence offensive chez la Vieille Dame. Cette dernière serait prête à le céder. Sauf qu’un transfert de Jonathan David à l’OM s’avère peu probable durant ce mercato. Les contraintes budgétaires de l’Olympique de Marseille constituent un frein indéniable.

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Mais c’est surtout le joueur lui-même qui refuse l’idée d’un retour en Ligue 1. Sport Mediaset le confirme, Jonathan David préfère décliner cette option marseillaise afin de se concentrer sur son avenir à la Juventus. Il est déterminé à s’y imposer. Tandis que l’OM devra se tourner d’autres cibles.