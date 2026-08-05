OL : Défaite contre le Sparta, Fonseca pointe un gros souci

Malgré la défaite de l’OL contre le Sparta à Prague, au 3e tour de qualification pour la Ligue des champions, Paulo Fonseca espère éliminer le club tchèque à Lyon.

Sparta – OL (2-1) : Tolisso et Lyon ratent le match aller à Prague

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L’OL a été dominé par le Sparta Prague (2-1), mardi, au Stadion Letna. L’équipe de Paulo Fonseca à a livré un mauvais match pour son début de saison. Son unique but a été marqué par Martin Suchomel contre son camp (csc). Lyon n’a eu qu’une seule occasion franche sur 11 tirs.

Pire, le capitaine Corentin Tolisso a manqué le penalty qui aurait pu redonner l’avantage à son équipe (à la 67e), alors que les deux équipes étaient à égalité (1-1). Les Gones s’en sortent avec une courte défaite grâce aux 4 arrêts décisifs de Dominik Greif.

Fonseca évoque une défaillance au niveau de la ligne défensive

Selon les explications de leur entraîneur, ils ont tout fait de travers. « On n’a pas fait ce qu’on avait préparé, notamment dans la première mi-temps, où le Sparta s’est procuré plus d’opportunités », a-t-il indiqué dans sa réaction d’après-match.

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Il a ensuite pointé une défaillance défensive : « Je pense que le problème n’était pas le système, mais ce qu’on a fait au niveau de la ligne défensive. On a rencontré des difficultés au niveau de la ligne défensive. On a bien préparé les choses, mais c’était dur à mettre en place dans le match ».

Le coach de l’OL compte sur le retour des cadres pour renverser le Sparta à Lyon

Désormais, l’Olympique Lyonnais parie sur le décisif match retour, prévu le mardi 11 août. Paulo Fonseca espère renverser la vapeur au Groupama Stadium, grâce au retour de certains cadres de son équipe.

« Avec une semaine de travail, nous aurons plus de joueurs disponibles. Peut-être Malick Fofana et Ernest Nuamah. Nous serons plus prêts […]. Cela étant, je pense que nous avons un joueur qui est important pour nous, avec Moussa (Niakhaté) qui revient. Les choses doivent changer. Notre jeu doit changer si nous voulons gagner », a déclaré Paulo Fonseca.

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Pour rappel, Fofana et Nuamah ont joué les 15 dernières minutes du match perdu contre le Sparta. Ils ont remplacé respectivement Mohamed Ouédraogo (recrue estivale) et Mathys de Carvalho à la 76e minute de jeu. Quant à Niakhaté, il était suspendu, tout comme Nicolas Tagliafico. Pavel Sulc est lui blessé.