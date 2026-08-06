Mercato OM : Lorenzi sort un coup de génie au milieu !

Le mercato s’anime du côté de l’OM qui espère accueillir sa première recrue avant la reprise du Championnat. Grégory Lorenzi travaille d’ailleurs sur un dossier particulièrement ambitieux. Youssouf Fofana est visé.

Mercato OM : Lorenzi se renseigne sur Youssouf Fofana

La suite après cette publicité

Le mercato de l’Olympique de Marseille s’emballe. Même si les nouveaux dirigeants phocéens Stéphane Richard et Grégory Lorenzi doivent vendre avant de recruter. Certains départs peinent jusqu’ici à aboutir. Cela n’empêche pas le directeur sportif de l’OM de travailler discrètement sur des arrivées.

Il faut reconnaitre que Grégory Lorenzi, malgré un budget très limité, ne manque pas d’ambition sur le mercato. Le dirigeant marseillais, après l’échec des discussions menées autour de N’Golo Kanté, pivote vers un autre gros coup au milieu. C’est le journaliste Luca Cohen qui vend la mèche.

À voir

Mercato Stade Rennais : Grosse annonce pour Lepaul

Lire aussi : Coup de théâtre à l’OM : Lorenzi contacte N’Golo Kanté

Le confrère assure que l’OM a récemment pris des renseignements concernant Youssouf Fofana. L’international tricolore est en difficulté à l’AC Milan. Il ne figure plus parmi les premiers choix de Ruben Amorim. Au point où les Rossoneri seraient prêts à le céder afin de libérer de la place dans l’entrejeu.

Une rude concurrence se met en place autour du dossier

Cette situation a rapidement alerté un OM désireux de renforcer son équipe à moindre coût. L’idée de se faire prêter Youssouf Fofana est évoquée dans les coulisses. Même si cette opération ne sera pas chose aisée. Les finances de l’Olympique de Marseille étant dans le rouge.

🔴 Rennes et l'OM ont demandé des informations pour Youssouf Fofana lors de ces dernières heures.



[@lucacohen] pic.twitter.com/Ya6TWGvpif — AC Milan – FR (@AC_MilanFR) August 5, 2026

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Urgent, Lorenzi dégote un latéral en Russie

Coup de théâtre à l’OM : Deux arrivées tombent déjà à l’eau

À voir

Mercato PSG : C’est fait pour Barcola, direction Liverpool

Une rude concurrence se met en place. Le Stade Rennais et d’autres clubs européens s’intéresseraient aussi au profil solide Youssouf Fofana. Cela complique un peu plus la tâche à Grégory Lorenzi et ses collaborateurs phocéens.