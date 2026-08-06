PSG : Coup de tonnerre ! Liverpool prêt à oublier Barcola ?

Malgré un accord contractuel avec Bradley Barcola, Liverpool pourrait finalement quitter la table des négociations avec le PSG. En tout cas, une ancienne star des Reds pousse dans ce sens.

Mercato : Le PSG exige 150M€ pour Bradley Barcola

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Selon le journaliste Loïc Tanzi, le Paris Saint-Germain ne compte pas brader Bradley Barcola et réclame plus de 150 millions d’euros pour le laisser partir à Liverpool durant ce mercato estival. De son côté, le club anglais ne souhaite pas dépasser la barre des 120 millions d’euros dans ce dossier après une première offre de 100 millions d’euros refusée.

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Alors que les négociations s’enlisent, Nasser Al-Khelaïfi, proche des dirigeants des Reds, devrait prochainement s’impliquer pour tenter de rapprocher les deux clubs, qui partagent le même actionnaire minoritaire, Arctos. De son côté, Barcola a d’ores et déjà donné son accord pour un transfert à Anfield après avoir échangé avec Andoni Iraola, le nouveau manager de Liverpool.

« Barcola va-t-il signer à Liverpool ? C’est une question difficile parce que le dossier est très loin d’être terminé. Mais j’aime me mouiller et prendre des risques. Ce n’est pas une information, mais j’ai plutôt tendance à dire oui, même si les positions des deux clubs sont encore très éloignées », explique le spécialiste du quotidien L’Équipe. Sauf qu’à Liverpool, certaines s’élèvent pour réclamer l’abandon de cette piste.

Michael Owen trouve le prix de Barcola assez exorbitant

Ancienne gloire de Liverpool, Michael Owen a donné son avis sur le possible transfert de Bradley Barcola chez les Reds. Le Ballon d’Or 2001 a notamment averti la direction du club anglais contre le paiement d’une indemnité exorbitante de 145 millions de livres sterling, soit environ 170 millions d’euros, pour l’ailier du Paris Saint-Germain afin de remplacer Mohamed Salah.

« Cela semble exorbitant, non ? Pour quelqu’un qui n’a pas fait ses preuves en Premier League. Évidemment, il a joué au plus haut niveau, mais oui, à un moment, il faut dire non, n’est-ce pas ? Si ça monte à 145 M£, enfin, wow, ça donne le vertige. Je veux dire, j’ai dit il y a quelques mois déjà que si j’étais Liverpool, j’irais essayer de recruter Jared Bowen à West Ham pour remplacer Salah.

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Je pensais que cela avait beaucoup de sens. Mais, évidemment, cela ne semble plus possible désormais, donc ils vont devoir le faire. Et le problème, c’est que tout le monde sait que vous avez désespérément besoin d’un joueur de tout premier plan, donc vous allez devoir payer le prix fort.

Et lui [Barcola] semble être un joueur disponible, qui a la qualité. Et on dirait qu’il n’y a pas de fumée sans feu. On dirait qu’ils seraient intéressés, mais beaucoup dépendra du prix, j’imagine », a déclaré Michael Owen au micro de la chaîne ECHO.

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