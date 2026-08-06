Mercato: PSG : Plus qu’une question de jours pour Mika Godts  

Mika Godts veut absolument rejoindre le PSG et les récentes sorties de son agent visent directement à faire pression sur l’Ajax Amsterdam. Le transfert pourrait rapidement se conclure.

Mercato PSG : Les discussions se poursuivent pour Mika Godts

La suite après cette publicité

D’après les dernières informations du journaliste Loïc Tanzi, le PSG a un plan bien outillé pour faire craquer l’Ajax Amsterdam et boucler le transfert de Mika Godts. « Pour Mika Godts, il n’y a pas encore d’accord. Les deux clubs continuent de négocier et ce n’est pas la seule piste étudiée par le PSG », a annoncé le spécialiste du journal L’Équipe.

Lisez aussi : INFO Mercato : C’est bouclé, Mika Godts arrive au Paris SG !

Poursuivant, il explique que « Luis Campos aime travailler sur deux ou trois pistes en même temps par poste, avec un ordre de priorité, afin d’être le plus réactif possible si l’une d’elles venait à être abandonnée. » Déterminé à s’offrir les services de l’ailier de 21 ans, le Paris SG s’apprête à présenter une seconde offre rehaussée à l’Ajax pour finaliser définitivement l’opération. Les Ajacides, eux attendent juste un gros chèque pour laisser partir leur joueur.

L’Ajax Amsterdam réclame 60M€ pour Mika Godts

Malgré sa fermeté dans les discussions, l’Ajax Amsterdam anticipe déjà un possible départ de Mika Godts. Les Lanciers auraient notamment identifié Noa Lang du SSC Naples comme leur cible numéro 1 pour lui succéder, à en croire le Diario Sport.

À voir

Mercato Stade Rennais : Grosse annonce pour Lepaul

Lisez aussi : PSG Mercato: L’entraîneur de l’Ajax confirme pour Mika Godts

Si cette piste venait à échouer, Roony Bardghji, ailier de 19 ans du FC Barcelone, serait aussi sur les tablettes de l’Ajax pour renforcer le secteur offensif. Le joueur a déjà son accord avec Luis Campos pour un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031.

Les pensionnaires du Johan Cruyff Arena ont repoussé une première offre parisienne estimée à 50 millions d’euros et réclameraient désormais environ 60 millions d’euros pour accepter de le laisser partir.

Lire la suite sur le PSG

Mercato : Mika Godts arrive au PSG, un nouvel indice tombe !

À voir

Mercato PSG : C’est fait pour Barcola, direction Liverpool

Mercato PSG : L’Ajax Amsterdam fixe le tarif pour Mika Godts

De son côté, le club de la capitale continue de pousser pour boucler le transfert et considère que ce n’est « qu’une question de jours » avant l’accord total avec les dirigeants néerlandais.