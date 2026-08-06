Coup de théâtre à l’OM : Deux arrivées tombent déjà à l’eau

Les supporters de l’OM doivent sans doute déchanter sur ce mercato. Aucune recrue n’a encore rejoint le club. Et deux pistes chaudes viennent d’être démenties.

Mercato OM : Les pistes Guillaume Restes et Ilan Kebbal s’effondrent

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Le mercato de l’Olympique de Marseille prend une tournure inhabituelle cet été. Aucune recrue n’a encore été signée à trois semaines de la reprise du championnat. L’OM doit dégraisser sa masse salariale avant de recruter. Des cadres tels que Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang sont partis. Tandis que le tableau des arrivées reste encore vierge.

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De nouveaux renforts sont toujours attendus. L’entraîneur Bruno Genesio a lui-même affiché ses besoins sur ce mercato. Il attend en priorité un ailier droit et un latéral. La direction de l’OM anticipe aussi le départ de son gardien Geronimo Rulli vers Manchester City. Plusieurs pistes sont explorées dans ce sens.

Le nom de Guillaume Restes circulait avec insistance pour s’installer dans le but de l’OM cet été. Mais le dossier vient d’encaisser un coup de froid retentissant. L’insider Mohamed Toubache-Ter le confirme, l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour le jeune portier de Toulouse FC n’est pas fondé.

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Le journaliste assure que ni Guillaume Restes, ni le milieu offensif Ilan Kebbal (Paris FC) ne figurent sur les tablettes des dirigeants marseillais. Ce démenti sec remet les cartes sur table et force l’OM à réévaluer ses priorités. Le temps presse avant le début des hostilités en championnat.