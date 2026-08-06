Mercato FC Nantes : Un phénomène en route pour Nantes !  

Le FC Nantes tient son nouveau renfort défensif. Déjà passé par la Beaujoire, Saïdou Sow est désormais tout proche d’un retour.

Mercato FC Nantes : Saïdou Sow attendu à Nantes

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Saïdou Sow revient à la Beaujoire. Le FC Nantes boucle le retour du défenseur guinéen ce jeudi, un renfort de poids qui écarte définitivement la piste Yanis Zouaoui.

La direction du FC Nantes active le dossier pour renforcer la défense centrale de l’équipe de Michel Der Zakakrian cet été. La bataille en Ligue 2 démarre dans quelques jours et il faut des joueurs en pleine forme. Selon L’Équipe et Peuple Vert, l’ancien Stéphanois quitte Strasbourg pour rejoindre les Canaris.

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Le journaliste David Phelippeau confirme sa venue dès aujourd’hui. L’accord semble conclu. Le club connaît bien Sow. Prêté au début de l’année 2025, le Guinéen de 24 ans avait joué neuf matchs et inscrit un but. Le Racing Club de Strasbourg l’a ensuite prêté à Clermont début 2026. En Auvergne, il retrouve sa forme : 12 matchs disputés, un but marqué, du temps de jeu accumulé.

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Formé à Saint-Étienne, le joueur avait rejoint l’Alsace en 2023 pour 3 millions d’euros. Sa valeur s’établit désormais à 2,5 millions d’euros sur Transfermarkt. En octobre prochain, Sow retrouvera Geoffroy-Guichard sous ses nouvelles couleurs. Les Verts et les Canaris s’affronteront en Ligue 2. Ce duel s’annonce déjà chaud.