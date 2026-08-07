Mercato Stade Rennais : Grosse annonce pour Lepaul

‎Pour Estéban Lepaul, le Stade Rennais a mis fin aux spéculations qui entouraient son avenir en affichant une position d’une rare fermeté. Alors que les convoitises se multiplient après une saison exceptionnelle, le club breton a envoyé un message clair à l’ensemble de ses prétendants.

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‎‎Auteur d’un exercice remarquable, Estéban Lepaul s’est imposé comme l’un des attaquants les plus redoutables du championnat. Son efficacité devant le but a naturellement attiré les regards, au point de nourrir de nombreuses rumeurs autour d’un éventuel départ dès cet été.

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‎‎Mais, selon L’Équipe, le Stade Rennais n’envisage aucunement de se séparer de son avant-centre. Le club considère son numéro 9 comme l’une des pièces maîtresses de son projet sportif et entend bâtir la saison autour de lui plutôt que de profiter de sa valeur marchande.

‎‎La prise de position très claire de Franck Haise

‎‎Face aux nombreuses interrogations, Franck Haise a choisi de mettre un terme aux débats. L’entraîneur rennais s’est montré particulièrement catégorique dans les colonnes de L’Équipe. ‎« Je crois que les choses sont très claires. Estéban a prolongé en juin. S’il n’avait pas voulu cette prolongation, il ne l’aurait pas faite », a-t-il rappelé.

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« Il a été clair, il a envie de faire cette saison-là, d’en faire une encore plus belle que la saison précédente et de découvrir l’Europe. Un départ n’est pas du tout d’actualité, on est très aligné là-dessus et il n’y a pas de discussion à ce sujet », a ajouté Haise. Une déclaration qui ne laisse aucune place à l’interprétation et qui confirme la volonté commune du club et du joueur.

‎‎Une dynamique qui renforce les ambitions rennaises

‎‎Cette décision intervient alors que Lepaul affiche déjà une forme impressionnante durant la préparation estivale. Ses prestations offensives, ponctuées notamment d’un triplé face à Galatasaray et de six réalisations en matchs amicaux, illustrent sa montée en puissance avant le début de la saison.

‎‎En conservant son meilleur buteur, Rennes sécurise un atout majeur pour ses ambitions nationales et européennes. Ce choix envoie également un signal fort aux concurrents : le club souhaite désormais construire dans la continuité plutôt que vendre ses meilleurs éléments.

‎Rennes fait le choix de la stabilité

‎‎À l’heure où de nombreux clubs cèdent rapidement face aux offres importantes, le Stade Rennais adopte une stratégie différente. La priorité n’est pas d’équilibrer les comptes grâce à une vente prestigieuse, mais de préserver un effectif capable de franchir un nouveau palier.

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‎‎Le message adressé par Franck Haise est fort. En protégeant Estéban Lepaul malgré les convoitises et les rumeurs évoquant même un intérêt autour de l’équipe de France, Rennes affirme ses ambitions. Si l’attaquant confirme son efficacité durant la saison, cette décision pourrait rapidement apparaître comme l’un des choix les plus judicieux du mercato estival.