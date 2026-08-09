Mercato PSG : Paris veut vite boucler un double coup à 100M€

‎‎‎Le PSG accélère sur le mercato et souhaite encore renforcer son secteur offensif avant le début de sa saison. Ferran Torres et Mika Godts sont désormais au cœur d’une opération ambitieuse qui pourrait approcher les 100 millions d’euros.

‎‎Mercato PSG : Un sprint final lancé pour Ferran Torres et Mika Godts

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‎‎Le PSG ne veut pas attendre. D’après les informations de L’Équipe, le club parisien travaille activement sur les arrivées de Ferran Torres et Mika Godts, avec l’objectif de faire avancer les deux dossiers dès la semaine prochaine. Après l’arrivée de Maghnes Akliouche, Paris entend donc poursuivre son recrutement afin d’offrir davantage de solutions à Luis Enrique.

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‎‎Le dossier Ferran Torres semble particulièrement avancé. L’attaquant espagnol de 26 ans, sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2027, aurait fait savoir à sa direction qu’il ne souhaitait pas prolonger. Il aurait également déjà trouvé un terrain d’entente avec le PSG pour un engagement de cinq ans. Mais Paris doit encore convaincre le Barça. Et dans la capitale, la prudence reste de mise : « Il n’y a rien de fait », explique-t-on au PSG.

‎‎Le Barça et Godts, les deux derniers obstacles

‎‎Pour Ferran Torres, le contexte pourrait néanmoins favoriser les Parisiens. Son choix semble arrêté et les discussions entre les différentes parties auraient commencé discrètement depuis plusieurs jours. Sa prestation lors de la Coupe du monde 2026, avec notamment son but décisif en finale, a toutefois contribué à faire grimper sa valeur. Le Barça ne devrait donc pas brader son attaquant.

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‎‎La situation de Mika Godts est différente. Le Paris SG échange directement avec le club du jeune Belge afin de trouver un accord, mais aucun feu vert définitif n’a encore été obtenu. Selon L’Équipe, Paris espère finaliser les deux opérations rapidement. Le calendrier pousse les dirigeants à accélérer : Luis Enrique souhaite disposer au plus vite de ses recrues pour leur permettre d’assimiler ses exigences.

‎‎100 millions sur la table : Paris joue gros

‎‎Si les deux opérations venaient à se concrétiser autour d’une enveloppe globale de 100 millions d’euros, le PSG enverrait un signal fort. Le club ne cherche plus seulement à empiler les talents : il veut surtout densifier son banc et maintenir une concurrence permanente dans un effectif appelé à disputer énormément de rencontres.

‎‎L’urgence est réelle. Avec une saison qui démarre déjà et une Supercoupe d’Europe programmée contre Aston Villa le 12 août, chaque journée compte. Paris veut donc éviter le mercato à rallonge, celui où les négociations s’éternisent jusqu’au dernier souffle. Cette fois, Luis Enrique réclame du concret. Et vite.

‎‎Pourquoi ce double pari peut changer le visage du PSG

‎‎Sur le plan sportif, l’idée paraît séduisante. Ferran Torres apporterait son expérience du très haut niveau et sa polyvalence, tandis que Godts représenterait un investissement davantage tourné vers l’avenir. Deux profils différents, mais complémentaires.

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‎‎Reste la question centrale : Paris parviendra-t-il à boucler les deux dossiers dans les délais souhaités ? Les négociations sont avancées, mais rien n’est encore signé. Et comme le rappelle la prudence affichée au PSG, un mercato peut basculer en quelques heures. À 100 millions d’euros, l’erreur coûte cher. La précipitation aussi.