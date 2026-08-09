Mercato OM : Encore un beau chèque en vue pour Marseille

L’OM pourrait encore renflouer ses caisses avant la fermeture du mercato avec le possible départ d’Angel Gomes. Le milieu anglais, qui souhaite retrouver la Premier League, suscite notamment l’intérêt de Coventry, fraîchement promu dans l’élite anglaise.

‎‎Mercato OM : Le dossier Gomes commence à s’accélérer

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‎‎L’OM pourrait bientôt recevoir une proposition concrète pour Angel Gomes. D’après les informations rapportées par The Sun, Coventry, désormais entraîné par Frank Lampard, s’est renseigné sur la situation du milieu de terrain marseillais. Le club anglais cherche à renforcer son effectif pour son retour en Premier League et aurait identifié l’international anglais comme une piste intéressante.

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‎‎Cette approche n’est d’ailleurs pas isolée. L’Équipe indique également que Coventry figure parmi les formations ayant pris des renseignements concernant Gomes. Marseille ne fermerait pas la porte à un départ de son joueur de 25 ans, à condition de recevoir une offre jugée suffisamment intéressante. Autrement dit, le Vélodrome pourrait bientôt entendre parler de gros chiffres.

‎‎Un départ qui arrangerait les affaires de Marseille

‎‎L’arrivée de Gomes à Marseille n’avait pourtant rien d’un mauvais coup sur le terrain. Recruté libre à l’été 2025 après son passage à Lille, l’ancien joueur de Manchester United possède une expérience appréciable et connaît déjà les exigences du football de haut niveau. Durant la préparation estivale, il a notamment été utilisé régulièrement et a retrouvé son rôle de meneur dans l’axe.

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‎‎Mais le contexte économique pourrait peser lourd. Gomes ferait partie des joueurs les mieux rémunérés de l’effectif marseillais, alors que le club cherche à maîtriser sa masse salariale. Un transfert permettrait donc à l’OM de récupérer une indemnité tout en réduisant ses charges. Une opération à double effet, et forcément séduisante pour les dirigeants.

‎‎Le projet anglais qui pourrait tout changer

‎‎Pour Gomes, l’équation est également claire. Formé à Manchester United, où il avait débuté très jeune chez les professionnels, le milieu offensif avait ensuite choisi de poursuivre sa progression en France avec Lille. Son passage à Wolverhampton en prêt la saison dernière n’a pas totalement répondu à ses attentes, mais son envie de revenir en Angleterre demeure intacte.

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‎‎Coventry pourrait lui offrir une nouvelle fenêtre de tir. Promu en Premier League, le club de Frank Lampard cherche à construire une équipe capable de survivre dans une division particulièrement exigeante. Gomes pourrait y obtenir un temps de jeu important et tenter de relancer son aventure anglaise. Pour Marseille, cette ambition personnelle pourrait surtout se transformer en rentrée d’argent bienvenue.

‎‎Pourquoi ce transfert pourrait devenir le bon coup de l’OM

‎‎Le dossier mérite une attention particulière car Marseille semble déjà préparer l’après-Gomes. L’entraîneur Bruno Genesio apprécierait notamment le profil de Quinten Timber. Si cette piste venait à se concrétiser, elle pourrait renforcer l’idée d’un remaniement dans l’entrejeu marseillais. Marseille aurait donc intérêt à écouter sérieusement Coventry, sans pour autant brader Gomes.

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Un joueur recruté gratuitement qui permettrait, quelques mois plus tard, de récupérer un joli montant tout en allégeant une masse salariale conséquente : financièrement, difficile de faire la fine bouche. Reste à savoir si les Sky Blues passeront réellement de la prise de renseignements au chèque. Et là, le mercato pourrait devenir beaucoup plus intéressant.