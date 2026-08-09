Mercato PSG : Les 3 priorités de Luis Enrique, qui s’impatiente

‎Le PSG a déjà commencé à dessiner les contours de son nouvel effectif, mais Luis Enrique attend encore plusieurs pièces importantes pour parfaire son équipe. À l’approche des premières échéances officielles, l’entraîneur espagnol voit le temps filer et aimerait pouvoir travailler rapidement avec un groupe presque au complet.

‎‎Mercato PSG ; Le chantier parisien n’est pas encore terminé

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‎‎Le PSG a déjà enregistré les arrivées d’Alessandro Longoni et de Maghnes Akliouche. Mais pour Luis Enrique, le mercato est encore loin d’avoir livré toutes ses réponses. Trois profils restent particulièrement attendus : un avant-centre, un ailier et un défenseur polyvalent capable de jouer à droite comme dans l’axe.

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‎‎Cette attente n’est pas seulement liée à une question de quantité. Le technicien espagnol souhaite disposer suffisamment tôt de ses recrues afin de leur transmettre ses principes de jeu et de les intégrer progressivement à son système. Selon Loïc Tanzi, journaliste de L’Équipe, Luis Enrique aimerait donc accélérer le processus d’intégration, alors que la reprise de la compétition approche à grands pas.

‎‎Un avant-centre, un ailier et un défenseur dans le viseur

‎‎Le premier dossier concerne l’attaque. Après le départ de Gonçalo Ramos vers l’AC Milan, le PSG cherche un joueur capable d’occuper le poste de numéro neuf. Ferran Torres figure parmi les pistes étudiées et serait déjà favorable à une arrivée dans la capitale. Il reste toutefois aux dirigeants parisiens et au FC Barcelone à trouver un accord.

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‎‎Sur les ailes, Mika Godts représente une autre priorité, notamment dans l’hypothèse d’un départ de Bradley Barcola. Le joueur de l’Ajax Amsterdam serait également plus proche d’un transfert, tandis que le recrutement d’un défenseur polyvalent demeure nécessaire pour offrir davantage de solutions à Luis Enrique. Trois dossiers, trois urgences différentes, mais une même exigence : ne pas perdre de temps.

‎‎Pourquoi Luis Enrique commence à regarder sa montre

‎‎Le calendrier, lui, n’attend personne. Après les rencontres amicales contre Majorque et Manchester United, le PSG doit rapidement basculer vers les choses sérieuses avec la Supercoupe d’Europe face à Aston Villa. Dans ces conditions, chaque séance d’entraînement prend une valeur particulière pour un entraîneur qui veut installer ses automatismes.‎

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‎Luis Campos, de son côté, ne semble pas disposé à céder à la précipitation. Le conseiller sportif parisien veut négocier au meilleur prix et éviter les achats effectués dans l’urgence. Une stratégie compréhensible. Mais dans le football, le temps est parfois une monnaie aussi précieuse que les millions. Et Luis Enrique aimerait visiblement disposer de ses joueurs avant que le chronomètre ne lui joue un mauvais tour.

‎‎Paris doit-il accélérer ?

‎‎La prudence du PSG peut se défendre. Surpayer un joueur uniquement parce qu’un entraîneur le réclame rapidement serait une erreur, surtout pour un club qui souhaite construire intelligemment son effectif. Mais le timing reste délicat : plus les recrues arrivent tard, moins elles auront de temps pour comprendre les exigences de Luis Enrique.

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‎‎L’idéal serait donc de trouver rapidement un compromis entre patience financière et urgence sportive. Ferran Torres, Mika Godts et le défenseur polyvalent attendu pourraient apporter des réponses importantes. Le PSG a encore du temps, certes. Mais Luis Enrique, lui, semble déjà avoir commencé à compter les jours.