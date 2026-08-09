Stade Rennais : Excellente nouvelle pour le SRFC avant le PSG

Le Stade Rennais vient de recevoir un signal particulièrement rassurant à l’approche de la reprise de la Ligue 1, malgré une préparation encore perfectible. De retour après son opération du ,Valentin Rongier a montré qu’il pouvait déjà tenir une place importante, à quelques jours du choc face au Paris Saint-Germain.

‎‎Stade Rennais : Rongier, le retour qui change tout

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‎‎Le Stade Rennais peut souffler. Valentin Rongier, opéré du nez le 22 juillet après une fracture, a retrouvé les terrains lors du match amical perdu contre Brentford (4-2). Protégé par un masque, le capitaine rennais a disputé 77 minutes, une durée qui constitue forcément une excellente nouvelle avant la réception du PSG.

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‎‎Après la rencontre, le milieu de terrain n’a pas caché qu’il devait encore retrouver toutes ses sensations. « J’essaie de rattraper le train, parce que l’on travaille fort. Je m’entraîne bien mais le rythme des matches est toujours difficile. Le but, c’est d’être prêt dans deux semaines. » Une déclaration qui laisse clairement entrevoir son ambition de participer à la reprise du championnat.

‎‎Un masque, mais surtout des minutes

‎‎Rongier devra encore composer avec cette protection pendant plusieurs semaines. La gêne est réelle, mais le joueur sait qu’il n’a guère le choix. « J’espère le moins de temps possible mais il ne faut quand même pas prendre trop de risques, parce que même si c’est consolidé, c’est encore très fragile », a-t-il confié. Le capitaine rennais préfère donc avancer avec prudence plutôt que de jouer avec le feu.

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‎‎Cette précaution ne l’a pourtant pas empêché de tenir près de 80 minutes face à Brentford. Pour le staff, ces minutes sont précieuses. Elles permettent au joueur de retrouver progressivement le rythme et offrent surtout une indication encourageante avant le calendrier corsé qui attend Rennes. Le train est encore en marche, et Rongier semble bien décidé à monter dedans.

‎‎Le PSG arrive, Rennes doit encore corriger

‎‎Si le retour du capitaine constitue une bonne nouvelle, la prestation collective a rappelé que le chantier rennais reste conséquent. Après les sept buts encaissés contre Galatasaray puis Brentford, certaines failles défensives commencent à devenir difficiles à ignorer, notamment sur les coups de pied arrêtés.

‎‎Rongier a lui-même identifié le problème avec lucidité. « On a des joueurs de qualité de la tête, on a de la taille donc je pense qu’il faut juste changer un peu l’attitude dans les deux surfaces et je suis certain que l’on va régler ce problème », a-t-il promis. Le message est clair : Rennes possède les armes, mais doit encore apprendre à mieux les utiliser.

‎‎Le vrai test commence maintenant

‎‎Le retour de Rongier pourrait apporter davantage que de simples minutes supplémentaires. Son expérience, son volume de jeu et son statut de capitaine peuvent peser dans une équipe qui doit rapidement gagner en maîtrise avant d’affronter le PSG. ‎Mais il serait imprudent de tout miser sur son retour.

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La préparation a exposé des faiblesses que Rennes devra corriger rapidement. La bonne nouvelle est donc double : Rongier avance plus vite que prévu et le Stade Rennais dispose encore de temps pour rectifier le tir. Face à Paris, en revanche, les cadeaux défensifs risquent de coûter beaucoup plus cher.