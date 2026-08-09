ASSE : Un joueur important annoncé à Saint-Étienne !

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L’ASSE a frappé fort pour ses débuts en Ligue 2 avec une victoire nette 0-3 face au FC Sochaux, mais un homme a particulièrement retenu l’attention de Ian Cathro. Jakob Breum, buteur et passeur décisif, semble déjà occuper une place centrale dans les plans du nouvel entraîneur stéphanois.
ASSE : Jakob Breum, le signal fort envoyé par Ian Cathro
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L’ASSE n’a pas tremblé pour sa première sortie officielle de la saison. Vainqueurs 3-0 sur la pelouse du FC Sochaux, les Verts ont notamment pu compter sur un Jakob Breum particulièrement inspiré. Le Danois a rapidement donné le ton en trouvant le chemin des filets, avant de se muer en passeur pour Irvin Cardona, auteur d’un doublé. Une prestation qui n’est évidemment pas passée inaperçue auprès de Ian Cathro.
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Interrogé après la rencontre, l’entraîneur écossais a clairement placé son joueur parmi les éléments importants de son projet : « Jakob Breum ? C’est un joueur important dans notre projet. Beaucoup de joueurs ont fait un bon travail ce soir. Mais il va beaucoup peser. Je le connaissais. Il a les qualités, le potentiel qu’il a… » Des mots qui ressemblent déjà à un avertissement pour la concurrence.
Une première réussie, mais Cathro veut encore plus
Pour sa première rencontre officielle à la tête de l’ASSE, Ian Cathro pouvait difficilement rêver d’un meilleur scénario. Son équipe a ramené trois points précieux de Sochaux et a immédiatement affiché ses ambitions. Mais le technicien écossais refuse de s’enflammer malgré l’ampleur du résultat.À voirMercato PSG : Les 3 priorités de Luis Enrique, qui s’impatiente
Au micro de beIN Sports, Cathro a reconnu la satisfaction liée à cette entrée en matière tout en soulignant les axes de progression : « Je pense qu’on a fait le travail ce soir. Je pense aussi qu’on a aussi beaucoup à améliorer. » Il a notamment insisté sur la nécessité de mieux conserver le ballon et de gagner davantage en maîtrise lorsque son équipe sera confrontée à des rencontres similaires.
Les Verts tiennent déjà un sérieux motif d’espoir
La prestation de Breum pourrait avoir des conséquences importantes pour la suite. En plus de son efficacité, l’ailier danois a montré cette capacité à accélérer les offensives et à exploiter les espaces, une qualité particulièrement précieuse dans un championnat où les matches peuvent rapidement se fermer.
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Cathro a d’ailleurs apprécié l’attitude collective de son équipe, notamment lorsque ses joueurs ont attaqué les côtés avec intensité. « Quand on a trouvé les espaces, qu’on a accéléré, on arrivait à repartir vite. J’ai beaucoup aimé cette intensité quand on a attaqué les côtés », s’est-il réjoui. L’ASSE dispose donc déjà d’une première base séduisante, même si le chantier reste conséquent.
Breum peut-il devenir l’une des armes de Cathro ?
Il serait évidemment prématuré de tirer des conclusions définitives après une seule journée. Pourtant, le message de Cathro est clair : Breum compte. Son entraîneur connaissait déjà ses qualités avant cette rencontre et sa prestation à Sochaux vient renforcer cette confiance. Pour un joueur qui veut s’imposer, difficile d’imaginer meilleur départ.
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L’autre enseignement concerne l’état d’esprit du nouvel entraîneur. Cathro veut gagner, mais il veut aussi construire une équipe capable de mieux contrôler ses matchs. « Je suis juste avec mes joueurs, je sais qu’ils travaillent dur. Mais on a gagné notre premier match donc on est content. » À Saint-Étienne, la première pierre est posée. Reste maintenant à vérifier si Breum peut transformer ce coup d’éclat en véritable confirmation.