ASSE : Un joueur important annoncé à Saint-Étienne !

‎‎‎L’ASSE a frappé fort pour ses débuts en Ligue 2 avec une victoire nette 0-3 face au FC Sochaux, mais un homme a particulièrement retenu l’attention de Ian Cathro. Jakob Breum, buteur et passeur décisif, semble déjà occuper une place centrale dans les plans du nouvel entraîneur stéphanois.

‎‎ASSE : Jakob Breum, le signal fort envoyé par Ian Cathro

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‎‎L’ASSE n’a pas tremblé pour sa première sortie officielle de la saison. Vainqueurs 3-0 sur la pelouse du FC Sochaux, les Verts ont notamment pu compter sur un Jakob Breum particulièrement inspiré. Le Danois a rapidement donné le ton en trouvant le chemin des filets, avant de se muer en passeur pour Irvin Cardona, auteur d’un doublé. ‎Une prestation qui n’est évidemment pas passée inaperçue auprès de Ian Cathro.

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Interrogé après la rencontre, l’entraîneur écossais a clairement placé son joueur parmi les éléments importants de son projet : « Jakob Breum ? C’est un joueur important dans notre projet. Beaucoup de joueurs ont fait un bon travail ce soir. Mais il va beaucoup peser. Je le connaissais. Il a les qualités, le potentiel qu’il a… » Des mots qui ressemblent déjà à un avertissement pour la concurrence.

‎‎Une première réussie, mais Cathro veut encore plus

‎‎Pour sa première rencontre officielle à la tête de l’ASSE, Ian Cathro pouvait difficilement rêver d’un meilleur scénario. Son équipe a ramené trois points précieux de Sochaux et a immédiatement affiché ses ambitions. Mais le technicien écossais refuse de s’enflammer malgré l’ampleur du résultat.

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‎‎Au micro de beIN Sports, Cathro a reconnu la satisfaction liée à cette entrée en matière tout en soulignant les axes de progression : « Je pense qu’on a fait le travail ce soir. Je pense aussi qu’on a aussi beaucoup à améliorer. » Il a notamment insisté sur la nécessité de mieux conserver le ballon et de gagner davantage en maîtrise lorsque son équipe sera confrontée à des rencontres similaires.

‎‎Les Verts tiennent déjà un sérieux motif d’espoir

‎‎La prestation de Breum pourrait avoir des conséquences importantes pour la suite. En plus de son efficacité, l’ailier danois a montré cette capacité à accélérer les offensives et à exploiter les espaces, une qualité particulièrement précieuse dans un championnat où les matches peuvent rapidement se fermer.

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‎‎Cathro a d’ailleurs apprécié l’attitude collective de son équipe, notamment lorsque ses joueurs ont attaqué les côtés avec intensité. « Quand on a trouvé les espaces, qu’on a accéléré, on arrivait à repartir vite. J’ai beaucoup aimé cette intensité quand on a attaqué les côtés », s’est-il réjoui. L’ASSE dispose donc déjà d’une première base séduisante, même si le chantier reste conséquent.

‎‎Breum peut-il devenir l’une des armes de Cathro ?

‎‎Il serait évidemment prématuré de tirer des conclusions définitives après une seule journée. Pourtant, le message de Cathro est clair : Breum compte. Son entraîneur connaissait déjà ses qualités avant cette rencontre et sa prestation à Sochaux vient renforcer cette confiance. Pour un joueur qui veut s’imposer, difficile d’imaginer meilleur départ.

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‎‎L’autre enseignement concerne l’état d’esprit du nouvel entraîneur. Cathro veut gagner, mais il veut aussi construire une équipe capable de mieux contrôler ses matchs. « Je suis juste avec mes joueurs, je sais qu’ils travaillent dur. Mais on a gagné notre premier match donc on est content. » À Saint-Étienne, la première pierre est posée. Reste maintenant à vérifier si Breum peut transformer ce coup d’éclat en véritable confirmation.