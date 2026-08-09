PSG Mercato: Urgent, Mika Godts présent contre Aston Villa ?

Le PSG continue de pousser pour arracher un accord à l’Ajax Amsterdam pour le transfert de Mika Godts. L’ailier belge de 21 ans pourrait même faire ses grands débuts sous le maillot parisien lors de la Supercoupe d’Europe contre Aston Villa.

Mercato : Le PSG a rehaussé son offre pour Mika Godts

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Depuis plusieurs semaines, le Paris Saint-Germain discute avec l’Ajax Amsterdam pour Mika Godts. Et selon les dernières informations de Fabrizio Romano, le double champion d’Europe en titre prépare une nouvelle proposition supérieure à 50 millions d’euros pour convaincre le club néerlandais de lui vendre le jeune international belge.

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« Le PSG reste en discussions actives de club à club pour Mika Godts, avec une nouvelle proposition prête. Selon nos informations, le PSG s’apprête à offrir un montant fixe de 45 millions d’euros auquel s’ajouteront des bonus, pour un package global supérieur à 50 millions d’euros. Les discussions se poursuivent avec l’Ajax. Mika Godts a dit oui au PSG », a expliqué le journaliste italien sur les réseaux sociaux.

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Ce samedi, le média spécialisé PSG Inside Actus a révélé que Luis Campos a formulé une seconde offre de 53 millions d’euros pour boucler le transfert de Mika Godts. De son côté, Luis Enrique, l’entraîneur du PSG, se montre déjà impatient concernant l’arrivée de la pépite offensive.

Luis Enrique veut aligner Mika Godts contre Aston Villa

Toujours selon Fabrizio Romano, les pourparlers se poursuivent entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et leurs homologues de l’Ajax Amsterdam pour le transfert de Mika Godts. Il précise que l’optimisme règne à Paris concernant le dénouement de ce dossier. Un accord étant en bonne voie entre les deux clubs.

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« Les négociations entre le PSG et l’Ajax pour Mika Godts se poursuivent. Accord en bonne voie entre les deux clubs, après l’information exclusive d’il y a une semaine », assure le spécialiste mercato. Ces dernières heures, le site Paris Team a ajouté que Luis Enrique souhaite récupérer le plus rapidement possible Mika Godts.

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L’objectif du technicien espagnol serait de pouvoir compter sur l’ailier de l’Ajax pour la Supercoupe d’Europe contre Aston Villa le mercredi prochain. Les prochaines heures s’annoncent donc chaudes dans ce dossier.