Mercato PSG : Accord trouvé ! Ferran Torres arrive pour 50M€

Après plusieurs jours de négociations avec le Barça, le PSG serait tout proche d’annoncer le transfert de Ferran Torres. Le dossier est rentré dans sa phase décisive.

Mercato : Accord entre le PSG et le Barça pour Ferran Torres

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Le Paris Saint-Germain touche au but pour Ferran Torres. D’après les dernières informations relayées sur ce dossier, Luis Campos et Deco sont désormais très proches de conclure le transfert de l’attaquant espagnol.

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Les pourparlers, qui se sont intensifiés ces dernières heures, avancent dans le bon sens et les derniers détails à régler annoncent une officialisation imminente dans cette opération. Le journaliste Fabrizio Romano rapporte que le Paris SG a formulé une offre concrète de 50 millions d’euros, suffisant pour déclencher un accord verbal avec le Barça.

« URGENT : Le PSG se rapproche d’un accord verbal pour Ferran Torres. Le PSG a envoyé une offre officielle d’un package de 50 M€ à Barcelone, les négociations sont à leurs stades finaux. Le club français voit en Ferran une opportunité à ce prix, lui qui a encore un an de contrat, sinon il devrait coûter 70/80 M€ », explique le spécialiste mercato.

Même son de cloche chez Matteo Moretto, qui assure que « Ferran Torres est sur le point de signer au Paris Saint-Germain. Le club français a présenté une offre officielle au Barça d’environ 50 millions d’euros, et l’accord entre les deux clubs est proche. Le joueur dispose déjà d’un accord de principe avec le Paris Saint-Germain depuis un certain temps. Le prix final du transfert est influencé par le fait que le contrat de Ferran Torres avec le FC Barcelone est proche de son terme. »

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Si les discussions aboutissent comme prévu, l’ancien attaquant de Manchester City s’engagera pour les cinq prochaines saisons avec le PSG, soit jusqu’en juin 2031. Le club de la capitale espère désormais finaliser rapidement ce dossier afin de permettre à Torres de rejoindre le groupe de Luis Enrique le plus vite possible.