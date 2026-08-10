Mercato FC Nantes : C’est scellé pour l’avenir de ce cadre  

Ignatius Ganago ne bougera pas du FC Nantes cet été. Ciblé hors de France, l’attaquant nantais va finalement rester sur les bords de l’Erdre.

Mercato FC Nantes : Pas de départ pour Ignatius Ganago

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Ignatius Ganago pourrait bien poursuivre son aventure avec le FC Nantes. Malgré les intérêts venus de l’étranger, l’attaquant nantais ne semble pas proche d’un départ lors de ce mercato estival.

Le buteur camerounais est très sollicité. Attendu comme l’un des hommes forts de l’attaque des Canaris cette saison, Ganago aurait attiré l’attention de plusieurs clubs étrangers. Parmi eux, des formations du Golfe auraient notamment manifesté leur intérêt. De quoi alimenter les spéculations autour de son avenir.

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Pour l’heure, le scénario d’un transfert reste toutefois peu probable. Interrogé sur X au sujet des intérêts dont ferait l’objet Ignatius Ganago, David Phelippeau s’est prononcé. Le journaliste de Ouest-France, spécialiste du FC Nantes, ne croit pas à un départ de l’ancien joueur de l’OGC Nice avant la clôture du mercato. « Je ne crois pas… Des intérêts de clubs pour des joueurs, il y en a beaucoup… Ce qui compte, c’est s’il y a une offre ferme », a-t-il expliqué.

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Un élément important dans ce dossier. À ce jour, aucune offre concrète ne serait parvenue aux dirigeants nantais. Les intérêts existent donc, mais ils ne se sont pas encore transformés en proposition officielle. En attendant une éventuelle évolution, Ganago continue de préparer la saison avec le FC Nantes. Samedi dernier, il était d’ailleurs titulaire à la pointe de l’attaque nantaise, associé à Killian Corredor lors de la première journée de Ligue 2 face au Red Star.