PSG : Coup de théâtre pour le transfert d’Ibrahim Mbaye !

Unique buteur du match amical contre Manchester United, Ibrahim Mbaye pourrait quitter le PSG avant la clôture du mercato estival. Mais l’attaquant de 18 ans pourrait finalement prendre une destination inattendue.

Mercato PSG : Ibrahim Mbaye affole le marché

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Considéré comme l’un attaquants les plus brillants de sa génération, Ibrahim Mbaye pourrait changer d’air lors de ce mercato d’été. Le jeune international sénégalais veut obtenir plus de temps de jeu pour poursuivre et serait donc ouvert à un départ du Paris Saint-Germain.

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D’après les informations du journal L’Équipe, de nombreux clubs sont intéressés par le profil de l’ailier parisien, notamment en Angleterre. En quête de renforts sur les ailes, Liverpool penserait à Ibrahim Mbaye. Tout comme Manchester City, Chelsea, Aston Villa et Manchester United.

En Bundesliga, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen seraient aussi sur ses traces. Mais alors que le joueur du Paris SG aurait une préférence pour la Premier League, un club allemand pourrait rafler la mise dans ce dossier.

Ibrahim Mbaye vers l’Eintracht Francfort ?

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Ibrahim Mbaye ne sera pas retenu par le Paris Saint-Germain si un prétendant se présente avec un chèque d’un montant compris entre 50 et 60 millions d’euros. Malgré l’intérêt de grands clubs européens, Mbaye pourrait accepter de rejoindre une équipe moins huppée pour avoir la garantie d’un temps de jeu important, selon les renseignements de L’Équipe.

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« Si le PSG n’exige pas une indemnité de transfert trop importante, son choix pourrait se porter sur un club intermédiaire afin de bénéficier d’un maximum de temps de jeu avant, à terme, de revenir dans une très grande écurie », explique le quotidien sportif, qui assure que deux projets semblent se détacher pour le protégé de Luis Enrique : Liverpool et Dortmund.

Deux clubs qui ont bien discuté avec le clan du Sénégalais. Mais aux dernières nouvelles, l’Eintracht Francfort pourrait créer la surprise en obtenant la signature d’Ibrahim Mbaye.

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