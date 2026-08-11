ASSE : Avant Clermont, Le Cardinal exprime un gros regret

À quelques jours du match de l’ASSE contre Clermont Foot à Geoffroy-Guichard, Julien Le Cardinal a exprimé un énorme regret.

L’ASSE sans ses supporters des Kops contre Clermont

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L’ASSE a pris la tête du classement de la Ligue 2, grâce à sa victoire contre le FC Sochaux-Montbéliard (3-0). L’équipe stéphanoise avait été soutenue par près de 800 supporters dans le parcage-visiteurs du stade Auguste-Bonal.

Le vendredi 14 août, les Stéphanois retrouveront leur bouillant stade Geoffroy-Guichard, lors de la venue de Clermont Foot. Près de 30 000 supporters sont attendus dans l’enceinte des Verts, à l’occasion de la 2e journée du championnat.

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Évidemment, le Chaudron ne sera pas plein, car les Kops Nord et Sud seront fermés. Les abonnés de ces tribunes sont frappés par une décision de la Commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP).

Ils resteront également suspendus pour le match AS Saint-Etienne – Grenoble Foot, le samedi 22 août, lors de la 3e journée de Ligue 2. Une sanction regrettable en ce début de saison, selon Julien Le Cardinal.

Le Cardinal : « Quand le stade est plein, ça transcende… il faudra s’adapter »

Il aurait souhaité voir le stade Geoffroy-Guichard plein à craquer pour envoyer un signal fort à leurs adversaires. « Quand le stade est plein, même en dehors du stade, les gens vivent pour le club, c’est magnifique. On n’a pas trop de mots pour parler de ce peuple vert, c’est exceptionnel et c’est un grand honneur de jouer dans ce club et ce stade », a-t-il souligné sur RMC.

L’ASSE retrouvera ses supporters au grand complet, lors de la réception du Montpellier HSC, le 5 septembre prochain. Néanmoins, « cela ne va pas changer la motivation » des Verts face à Clermont et Grenoble, selon leur capitaine.

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« C’est sûr que quand on a le stade plein chez nous, c’est toujours bien. […]. Ça transcende encore un peu plus. Il faudra faire les choses bien, ce sont les aléas du foot malheureusement. Aujourd’hui, il y a malheureusement beaucoup de choses comme ça, il faut aussi s’adapter », a déclaré Julien Le Cardinal.