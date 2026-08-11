PSG Mercato: Luis Enrique lâche un indice pour Ferran Torres

Durée de lecture : 2 minutes
Ferran Torres
© Photo : Ferran Torres
Afficher l’index Masquer l’index

Présent en conférence de presse ce mardi, Luis Enrique s’est exprimé sur le transfert annoncé de Ferran Torres au PSG. Comme à son habitude, le technicien espagnol n’a rien laissé fuiter pour l’attaquant du Barça.

PSG Mercato : Luis Enrique botte en touche pour Ferran Torres

La suite après cette publicité

Le PSG affronte Aston Villa ce mercredi soir en Autriche, à l’occasion de la Supercoupe d’Europe. À la veille de cette première affiche officielle de la saison, Luis Enrique s’est présenté devant les médias pour la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. Comme il fallait s’y attendre, l’entraîneur parisien a été interrogé sur le mercato, notamment sur l’attaquant du FC Barcelone, Ferran Torres, annoncé tout proche de rejoindre le Paris Saint-Germain.

Lisez aussi : Mercato PSG : Urgent ! C’est imminent pour Ferran Torres

À voirASSE : Avant Clermont, Le Cardinal exprime un gros regret

Ce mardi soir, le média Onze Mondial assure que « les négociations entre le PSG et Barcelone avancent positivement pour Ferran Torres autour d’une indemnité de 55 millions d’euros, bonus inclus. Un accord total est espéré d’ici vendredi. » Luis Enrique s’est brièvement exprimé sur ce sujet. Mais comme à son habitude, l’homme de 56 ans a préféré botter en touche, soulignant notamment ne pas vouloir parler de joueurs qui ne sont pas les siens.

« Je ne parle pas de mercato, seulement des joueurs qui sont au PSG », a déclaré Luis Enrique. Depuis le départ de Gonçalo Ramos, transféré à l’AC Milan cet été pour 75 millions d’euros, le Paris SG a jeté son dévolu sur l’international espagnol de 26 ans pour renforcer le secteur offensif. Capable d’évoluer dans l’axe comme sur un côté, Ferran Torres offrirait ainsi à Luis Enrique une flexibilité précieuse pour varier ses schémas dans ses compositions d’équipes.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Après Ferran Torres, un joyau français arrive

Mercato PSG : Accord trouvé ! Ferran Torres arrive pour 50M€

À voirMercato : Mohamed Ramdaoui à l’USMA, le transfert record qui fait parler l’Algérie !!!

D’après diverses sources, dont L’Équipe et Fabrizio Romano, l’ancien joueur de Manchester City a déjà donné son accord au PSG pour un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031. Son arrivée pourrait être officialisée cette semaine, après la Supercoupe d’Europe.

La suite après cette publicité

Vous aimez cet article ? Partagez !

Foot Sur 7 est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News