PSG Mercato: Luis Enrique lâche un indice pour Ferran Torres

Présent en conférence de presse ce mardi, Luis Enrique s’est exprimé sur le transfert annoncé de Ferran Torres au PSG. Comme à son habitude, le technicien espagnol n’a rien laissé fuiter pour l’attaquant du Barça.

PSG Mercato : Luis Enrique botte en touche pour Ferran Torres

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Le PSG affronte Aston Villa ce mercredi soir en Autriche, à l’occasion de la Supercoupe d’Europe. À la veille de cette première affiche officielle de la saison, Luis Enrique s’est présenté devant les médias pour la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. Comme il fallait s’y attendre, l’entraîneur parisien a été interrogé sur le mercato, notamment sur l’attaquant du FC Barcelone, Ferran Torres, annoncé tout proche de rejoindre le Paris Saint-Germain.

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Ce mardi soir, le média Onze Mondial assure que « les négociations entre le PSG et Barcelone avancent positivement pour Ferran Torres autour d’une indemnité de 55 millions d’euros, bonus inclus. Un accord total est espéré d’ici vendredi. » Luis Enrique s’est brièvement exprimé sur ce sujet. Mais comme à son habitude, l’homme de 56 ans a préféré botter en touche, soulignant notamment ne pas vouloir parler de joueurs qui ne sont pas les siens.

« Je ne parle pas de mercato, seulement des joueurs qui sont au PSG », a déclaré Luis Enrique. Depuis le départ de Gonçalo Ramos, transféré à l’AC Milan cet été pour 75 millions d’euros, le Paris SG a jeté son dévolu sur l’international espagnol de 26 ans pour renforcer le secteur offensif. Capable d’évoluer dans l’axe comme sur un côté, Ferran Torres offrirait ainsi à Luis Enrique une flexibilité précieuse pour varier ses schémas dans ses compositions d’équipes.

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D’après diverses sources, dont L’Équipe et Fabrizio Romano, l’ancien joueur de Manchester City a déjà donné son accord au PSG pour un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031. Son arrivée pourrait être officialisée cette semaine, après la Supercoupe d’Europe.