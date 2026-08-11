Mercato OM : C’est fait, un nouveau départ choc à Marseille

Un nouveau coup de tonnerre retentit dans le ciel de l’OM. Le défenseur argentin Facundo Medina quitte officiellement Marseille pour le Bayer Leverkusen.

Mercato OM : Facundo Medina file au Bayer Leverkusen (Officiel)

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L’Olympique de Marseille poursuit son dégraissage estival. C’est autour de Facundo Medina de faire ses adieux, douze mois seulement après son arrivée à l’OM. L’international argentin va poursuivre sa carrière en Bundesliga. L’officialisation est enfin tombée. Le défenseur polyvalent s’est engagé avec le Bayer Leverkusen.

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La direction de l’OM « lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », peut-on lire dans le communiqué. Facundo Medina sort d’une brillante participation à la Coupe du monde 2026. Ses prestations avec la sélection d’Argentine ont attiré l’attention de plusieurs clubs. Si River Plate était sur ses traces, c’est finalement le club allemand qui a raflé la mise.

Un chèque de 25 millions d’euros

Le joueur de 27 ans a signé pour cinq saisons au Bayer Leverkusen. Il est lié au club allemand jusqu’en juin 2031. Cette transaction permet à la direction de l’OM de renflouer ses finances. L’écurie dirigée par Stéphane Richard récupère environ 25 millions d’euros sur son départ.

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L’Olympique de Marseille annonce le transfert de Facundo Medina au Bayer Leverkusen. 🇩🇪



Le club remercie Facundo Medina et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. 🤝 pic.twitter.com/ejvsguuY5O — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 11, 2026

L’ancien capitaine du RC Lens tourne ainsi définitivement la page de la Ligue 1 pour découvrir un nouveau championnat. Facundo Medina devient le quatrième jouer à quitter l’OM cet été, après Mason Greenwood, Hamed Traoré et Pierre Emerick Aubameyang. D’autres départs, dont ceux de Geronimo Rulli et Nayef Aguerd, sont attendus.