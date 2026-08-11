Mercato : Mohamed Ramdaoui à l’USMA, le transfert record qui fait parler l’Algérie !!!

Le championnat d’Algérie vient d’enregistrer une opération historique. La pépite du football national, l’attaquant Mohamed Ramdaoui, s’engage officiellement en faveur de l’USM Alger. Pour concrétiser l’arrivée de ce jeune talent prometteur, le club de la capitale a déboursé la somme symbolique d’un million d’euros, établissant un nouveau record absolu pour une transaction entre clubs de Ligue 1 Mobilis. Un investissement massif qui témoigne des ambitions de l’USMA, déterminée à s’attacher les services du numéro 9 prometteur.

Un profil athlétique hors norme

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Du haut de son mètre 90 , Mohamed Ramdaoui possède la panoplie complète de l’avant-centre moderne. Son physique imposant en fait une menace permanente pour les défenses adverses, mais son impact dépasse largement sa seule taille.

Un jeu dos au but très intéressant , capable de servir de point d’appui sous la pression des défenses, il excelle dans la conservation du ballon, permettant à son bloc équipe de remonter sur le terrain et d’organiser les attaques placées.

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Un sens du but aiguisé , véritable renard des surfaces, il fait preuve d’un sang-froid remarquable dans la zone de vérité, sachant exploiter le moindre espace ou ballon traînant pour faire la différence.

Un volume d’effort et pressing ,utile dans le travail défensif, il n’hésite pas à déclencher le premier rideau de pression pour gêner les relances adverses.

Une saison référence dans l’élite algérienne

L’agitation autour de sa signature n’a rien d’un hasard : Mohamed Ramdaoui sort d’un exercice remarquable sur le plan individuel. La saison dernière, l’attaquant s’est imposé comme l’un des artificiers les plus réguliers du championnat algérien, affichant un bilan complet et déterminant dans la performance de son équipe.

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La saison dernière, Mohamed Ramdaoui s’est illustré en inscrivant 10 buts et en délivrant 6 passes décisives, se montrant ainsi impliqué sur 16 réalisations au total, tout en réalisant des apparitions remarquées en Sélection U23 d’Algérie.

Ces statistiques d’une grande régularité ont confirmé sa capacité à peser sur le sort des matchs importants et ont définitivement convaincu les recruteurs de l’USMA à passer à l’action.

Un des plus gros espoirs et l’avenir des Verts

S’il n’est pas encore un titulaire indiscutable en sélection U23 d’Algérie, Mohamed Ramdaoui s’installe clairement comme l’un des plus grands espoirs du football national. Ses quelques apparitions sous le maillot des Fennecs espoirs ont suffi à laisser entrevoir son immense potentiel.

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Son passage à l’USMA constitue une étape charnière dans son plan de carrière : évoluer sous la pression d’un grand club engagé sur la scène continentale va lui permettre d’engranger du temps de jeu et de l’expérience au plus haut niveau.

Pour l’USM Alger, ce recrutement record est un coup parfait qui vient renforcer le secteur offensif tout en sécurisant un actif à très forte valeur ajoutée. Si Ramdaoui maintient sa progression sous ses nouvelles couleurs rouge et noir, les portes de l’équipe nationale A et du football européen pourraient rapidement s’ouvrir à lui.