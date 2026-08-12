Mercato FC Nantes : Ça chauffe, Kita boucle un nouveau transfert

Le dégraissage continue au FC Nantes. Un autre départ de poids est officialisé au club de l’Erdre.

Mercato FC Nantes : Der Zakarian perd Jean-Kévin Duverne

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Le FC Nantes vient de perdre un nouveau roc sur le côté gauche. Le coach Michel Der Zakarian ne pourra plus compter sur Jean-Kévin Duverne. Ce dernier a pris la direction de Chypre et a posé ses valises à l’Omonia Nicosie.

Le défenseur de 29 ans a dit oui et s’est engagé avec le club chypriote pour deux saisons, avec une année supplémentaire en option. Après son prêt à La Gantoise la saison dernière, il poursuit donc son parcours loin de la Beaujoire. Pour les Canaris, cette opération représente surtout une perte sur le plan sportif. C’est une solution polyvalente en moins pour Der Zakarian

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Duverne n’était pas forcément le titulaire indiscutable au poste de latéral gauche. Sa polyvalence lui permettait toutefois de dépanner dans ce secteur, un atout précieux pour Michel Der Zakarian. Son départ réduit donc encore la marge de manœuvre de l’entraîneur nantais.

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Après un début de saison compliqué, marqué notamment par une défaite à domicile contre le Red Star pour l’entrée en lice en Ligue 2, le FC Nantes doit renforcer son effectif. Le départ de Duverne accentue encore cette nécessité. La direction nantaise doit donc agir. Elle ne peut pas laisser partir des joueurs sans compenser ces départs, surtout lorsque le poste concerné présente déjà un déficit en solutions.

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Le FC Nantes doit maintenant trouver un véritable renfort capable d’occuper le couloir gauche. Un joueur suffisamment fiable pour répondre aux exigences de Michel Der Zakarian. Sur une saison de Ligue 2, la rotation sera essentielle. Les blessures, les suspensions et l’enchaînement des rencontres obligeront le technicien nantais à disposer de plusieurs options à chaque poste.