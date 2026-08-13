INFO Mercato : Xavi nommé sélectionneur des Pays-Bas !

Xavi Hernández a été nommé sélectionneur de l’équipe nationale des Pays-Bas hier soir. L’ancien joueur et entraîneur du FC Barcelone remplace Ronald Koeman avec pour objectif de redresser la sélection néerlandaise.

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Comme en 2021, Xavi remplace Koeman. L’Espagnol est devenu hier soir le nouveau sélectionneur des Pays-Bas. Il a paraphé un contrat le liant aux Oranje jusqu’en 2030, avec pour objectif de créer une nouvelle dynamique positive après une Coupe du monde ratée de bout en bout.

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Pour rappel, les Pays-Bas ont connu une Coupe du monde difficile, avec une élimination précoce dès les seizièmes de finale aux tirs au but contre le Maroc (1-1, 2-3 aux t.a.b.).Seulement quelques heures après l’élimination, le sélectionneur des Pays-Bas, en fonction depuis 2023, Ronald Koeman, a annoncé sa démission en public par le biais d’un communiqué : « J’ai pris hier soir la décision de mettre un terme à mon mandat de sélectionneur de l’équipe nationale des Pays-Bas. Nous partagions tous le rêve d’entrer dans l’histoire à cette Coupe du monde, mais nous avons échoué », a-t-il indiqué sur Instagram.

Après pratiquement un mois et demi à la recherche d’un nouvel entraîneur, la direction néerlandaise a pris la décision de miser sur un entraîneur bien connu en Catalogne : Xavi.

Xavi, une fin de parcours compliquée au Barça

Xavi est ainsi devenu le premier étranger à diriger les Oranje depuis l’Autrichien Ernst Happel en 1978. L’entraîneur espagnol reste sur une fin de parcours mouvementée sur le banc du Barça, qu’il a quitté en 2024 après avoir connu trois saisons en terre catalane. L’ancien milieu de terrain a notamment remporté la Liga en 2023, mais a connu par la suite une saison 2023-2024 moins réussie.

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Les cinq derniers mois de l’ère Xavi sur le banc du Barça furent riches en rebondissements. En janvier 2024, après une série de mauvais résultats, notamment une défaite spectaculaire 5-3 contre Villarreal, Xavi annonce qu’il quittera son poste à la fin de la saison. Cependant, alors que les résultats s’améliorent au fil du temps, Xavi revient sur sa décision en avril 2024 et accepte de rester après des discussions avec son président Joan Laporta.

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Mais, encore une fois, un mois plus tard, tout bascule et les divergences entre Xavi et Joan Laporta continuent de se creuser. Après une déclaration choc de l’entraîneur catalan, en interview, sur les limites financières du Barça, les relations se dégradent et deviennent irrémédiables. Considérant que Xavi n’est plus sur la même ligne directrice que le club, Laporta décide finalement de limoger Xavi pour le remplacer, quelques jours plus tard, par Hansi Flick.

Deux années loin des feux des projecteurs

Depuis 2024, l’entraîneur catalan n’a plus entraîné le moindre club et s’est mis volontairement en retrait du monde du football pour réfléchir au mieux à la suite de sa carrière. Cependant, les rumeurs autour d’un retour au sein de clubs prestigieux n’ont pas manqué d’envenimer les spéculations.

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Son nom avait circulé du côté de Manchester United en début d’année, après le départ de Rúben Amorim, mais aussi à l’Ajax et, plus récemment, à Chelsea en mai dernier. À l’international, son nom a été associé à la reprise des rênes de la sélection saoudienne ou encore marocaine, après le départ de Walid Regragui en mars dernier.

Xavi n’a jamais caché son souhait de rejoindre une sélection, et c’est finalement sur la sélection néerlandaise que Xavi a jeté son dévolu.

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Xavi aura l’obligation de relancer les Oranje, avec en point de mire l’Euro 2028, mais surtout la Coupe du monde 2030. Le nouveau sélectionneur des Pays-Bas pourra notamment revoir certains joueurs qu’il a connus au Barça, tels que Frenkie de Jong ou encore Memphis Depay. En attendant, Xavi devra faire ses preuves dès le 24 septembre en Ligue des nations face à la Mannschaft de Jürgen Klopp.