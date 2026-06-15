Mondial 2026 : Les Pays-Bas fréinés, l’Allemagne déroule !

Le Mondial continue de délivrer. Entre la résistance des Japonais face aux Pays-Bas et la démonstration allemande face au petit Curaçao, cela a permis d’afficher les ambitions de certains.

Mondial 2026 : Le Japon tient tête aux Pays-Bas

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C’est peut-être le premier vrai choc de ce Mondial. Les Pays-Bas et le Japon nous ont offert l’un des matchs les plus disputés de ce début de Mondial avec un match nul spectaculaire (2-2). Les Néerlandais ont pourtant entamé la rencontre de manière parfaite en prenant l’avantage dès la 9ème minute grâce au numéro 10 de Tottenham, Xavi Simons.

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Dominateurs dans la possession et dangereux dans leurs attaques, les Oranje donnaient une impression de maîtriser leur sujet. Mais le Japon ne flanche pas et, juste avant la pause, Keito Nakamura frappe fort et le Japonais remet les deux équipes à hauteur. Au retour des vestiaires, les Hollandais ont repris l’avantage et ont fini par trouver la faille grâce à Donyell Malen.

Placés en bonne position avec le contrôle de la balle, beaucoup pensaient voir les Oranje gérer tranquillement jusqu’au coup de sifflet final. Pourtant, les Samouraïs Bleus ont encore une fois démontré la force mentale qui impressionne la planète. Plus entreprenants au fil des minutes, ils ont pu recoller à la 70e minute grâce à Koki Machida.

Puis, ce furent vingt dernières minutes exceptionnelles, offrant plusieurs situations dangereuses des deux côtés, mais qui ne feront pas évoluer le score. Une entrée en matière qui laisse un sentiment mitigé aux Pays-Bas, qui doivent certainement regretter d’avoir mené à deux reprises sans parvenir à garder cette avance au score.

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Pour le Japon, en revanche, ce point aurait pu être trois points. Face au favori du groupe F, les hommes de Hajime Moriyasu ont à nouveau prouvé qu’ils possédaient les qualités nécessaires pour rivaliser avec les meilleures sélections. Dans une poule qui s’annonce très disputée, ce match nul risque d’avoir une importance dans la qualification en huitièmes de finale.

L’Allemagne écrase Curaçao

L’Allemagne signe la plus impressionnante des prestations offensives de ce début de Mondial avec une large victoire face à Curaçao (7-1). Imposant son rythme dès les premières minutes, la Mannschaft a très vite pris le contrôle. Au-dessus de son adversaire, que ce soit techniquement ou physiquement, les Allemands ont rapidement ouvert le score puis ont enchaîné les occasions.

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Face à un Curaçao complètement dépassé par l’intensité allemande, les coéquipiers de Jamal Musiala ont déroulé tout au long de la première période. La seconde mi-temps n’a fait que confirmer la domination. Malgré un but historique inscrit par Curaçao, l’Allemagne n’a pas relâché la pression d’1 % et s’est montrée redoutablement efficace devant le but.

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Les hommes de Nagelsmann ont continué, marquant quelques fois de plus pour finalement s’imposer 7 buts à 1, la plus large victoire du tournoi jusqu’à présent. Après plusieurs compétitions internationales compliquées, la Mannschaft semble être enfin de retour. Avec cette victoire, l’Allemagne prend la tête du groupe E, envoyant un message fort à ses concurrents.

Même si le niveau de Curaçao nous oblige à relativiser la victoire allemande, ils ont parfaitement réussi leur entrée. La Coupe du monde 2026 continue sur son rythme tardif avec quatre nouvelles rencontres ce soir.

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