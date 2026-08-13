Mercato OM : Accord conclu, un milieu dit oui à l’AC Milan

Le mercato de l’OM connait un nouveau rebondissement. Après avoir refusé plusieurs offres, Pierre-Émile Hojbjerg est finalement tombé d’accord avec l’AC Milan.

Mercato OM : Revirement, Hojbjerg donne son accord à l’AC Milan

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L’Olympique de Marseille est déterminé à se séparer de Pierre-Emile Hojbjerg. Le milieu de terrain est l’un des plus gros salaires du club. Son départ permettrait à l’OM de se délester d’un boulet dans ses finances. Le refus du Danois de rejoindre Newcastle avait ainsi provoqué la colère de Frank McCourt.

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Le propriétaire de l’OM exige des ventes supplémentaires avant la fermeture du mercato. Et après réflexion, Pierre-Emile Hojbjerg va quitter le navire phocéen. Son refus cachait en réalité une autre ambition. Le journaliste Antonio Vitiello assure que le capitaine de l’OM est chaud bouillant pour rejoindre l’AC Milan.

Vers un prix revu à la baisse

Ses représentants ont relancé des discussions les Rossoneri. Pierre-Emile Hojbjerg donnerait sa pleine priorité à un transfert en Lombardie. Il est séduit à l’idée de retrouver son ancien coéquipier Adrien Rabiot. Reste à savoir si les écuries trouver une entente. C’est là que les choses se compliquent.

Selon @AntoVitiello, Pierre-Émile Hojbjerg a donné son accord pour rejoindre l’AC Milan !



👉 Le Danois a refusé plusieurs offres et attend désormais le Milan. #TeamOM pic.twitter.com/FtqQmLmSnP — InformaTreize (@InformaTreize) August 12, 2026

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