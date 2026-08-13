Mercato : Urgent ! Nouvel accord entre le PSG et la Juventus

Après Randal Kolo Muani, le PSG et la Juventus Turin pourraient prochainement annoncer un nouvel accord pour un joueur lors de ce mercato estival. Une recrue du club de la capitale serait sur le point de renforcer les Bianconeri. Explications.

La Juventus négocie avec le PSG pour un gardien

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Après avoir réussi à rapatrier Randal Kolo Muani, la Juventus Turin accélère désormais pour s’offrir les services d’un nouveau gardien de but. Et selon les informations de La Gazzetta dello Sport, le club italien insiste auprès du PSG pour un prêt de Zion Suzuki. Au terme d’intenses négociations, Luis Campos est parvenu à un accord définitif avec le Parme Calcio pour le transfert du portier de 23 ans contre un chèque de 35 millions d’euros.

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Alors que le PSG veut donner une dernière chance à Lucas Chevalier, recruté l’été passé pour 40 millions d’euros, Suzuki ne devrait pas intégrer directement l’effectif de Luis Enrique après sa signature. Le Paris Saint-Germain veut le céder provisoirement avant de le récupérer éventuellement lors de la saison 2027-2028. La Juventus Turin veut profiter de cette opportunité pour combler son besoin de gardien de but cet été.

Un départ temporaire pourrait permettre à Zion Suzuki d’avoir du temps de jeu tout en restant lié au PSG. Le principal concerné est d’accord pour cette opération, mais Luis Enrique doit désormais prendre une décision concernant son gardien et surtout définir sa hiérarchie à ce poste pour la saison.

Zion Suzuki donne son accord pour rejoindre la Juve

En effet, selon La Gazzetta dello Sport ce jeudi, Zion Suzuki a donné son accord pour rejoindre les rangs de la Juventus Turin pour un prêt d’une saison. Toutefois, l’entraîneur du PSG doit encore décider s’il récupère l’international japonais cet été ou s’il poursuit avec Matvey Safonov et Lucas Chevalier pour la saison qui s’annonce.

« La balle est désormais dans le camp de Luis Enrique, l’entraîneur parisien. Paris n’a toujours pas défini clairement sa hiérarchie des gardiens pour la saison. Un prêt du gardien japonais à la Juventus est une possibilité réelle, voire très réelle, mais il reste à voir ce que la Juventus dira et quelle impression Suzuki fera à Luis Enrique.

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En parallèle, la question formelle de l’accord de prêt, qui doit encore être finalisé, demeure : qui prendra en charge le salaire du joueur, quelles seront les conditions de son retour à Paris en juin prochain, et quel sera le coût total pour un club comme la Juventus, qui ne souhaite pas donner l’impression d’exploiter un jeune joueur prometteur sans contrepartie. Suzuki se rapproche, mais tous les obstacles sur la route de Turin ne sont pas encore levés : les prochaines heures, d’ici la mi-août, seront cruciales », explique le quotidien italien.

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