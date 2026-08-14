Mercato OM : Aguerd, imbroglio total autour de son transfert raté

‎Nayef Aguerd devait quitter l’OM pour retrouver la Real Sociedad, mais le dossier a brutalement déraillé au dernier moment. Entre versions contradictoires sur sa visite médicale et un échange décisif avec l’entraîneur espagnol, le transfert du défenseur marocain tourne au véritable feuilleton.

‎‎Mercato OM : L’improbable retournement de situation pour Aguerd

La suite après cette publicité

‎‎Le dossier Nayef Aguerd semblait pourtant toucher à sa conclusion. L’OM et la Real Sociedad avaient trouvé un terrain d’entente autour d’un prêt payant de 3 millions d’euros, avec une option d’achat non obligatoire fixée à 17 millions.

Lire aussi : Mercato OM : Incroyable, Aguerd fait capoter son propre transfert

À voir

Mercato PSG : Grosse annonce pour Khvicha Kvaratskhelia !

Le défenseur marocain devait ainsi retrouver Saint-Sébastien, où il avait déjà évolué lors de la saison 2024-2025. Mais alors que les portes de la Liga semblaient grandes ouvertes, elles se sont soudainement refermées. ‎‎Selon les informations publiées par Foot Mercato, Aguerd aurait finalement décliné la proposition après une discussion avec Pellegrino Matarazzo, l’entraîneur de la Real Sociedad.

Le retournement est spectaculaire : le club phocéen pensait avoir trouvé une solution pour son défenseur et doit désormais le récupérer Le mercato, parfois, ressemble davantage à un scénario de série qu’à un simple tableau Excel.

‎‎Visite médicale : deux versions qui brouillent encore les cartes

‎‎Un autre élément ajoute au brouillard. Le journaliste espagnol Matteo Moretto a indiqué sur X que Nayef Aguerd aurait échoué à sa visite médicale avec la Real Sociedad, une version qui entre directement en contradiction avec celle avancée par Foot Mercato, lequel affirme au contraire que le joueur avait passé avec succès cet examen. ‎Dans ce contexte, une autre déclaration mérite attention. Santi Aouna (Foot Mercato) a tenu à apporter d’autres précisions :

« Arrêtez vos théories du complot. L’entraîneur lui a demandé de jouer 8 matchs à 90 min dès le mois de septembre. Chose qui est impossible car il doit suivre son protocole médical pour un retour progressif (30 minutes / puis 60 min puis 90) », a-t-il écrit. Une sortie qui alimente forcément les interrogations autour de la situation physique du joueur, sans toutefois établir à elle seule la raison exacte de l’échec du transfert.

Arrêtez vos théories du complot. L'entraîneur lui a demandé de jouer 8 match à 90min dès le mois de septembre. Chose qui est impossible car il doit suivre son protocole médicale pour un retour progressif (30 minutes / puis 60 min puis 90). Mais vous le verrez par vous même au… — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 13, 2026

‎Marseille face à une équation devenue délicate

‎‎Cette volte-face complique directement la stratégie marseillaise. Le club comptait sur le départ d’Aguerd pour poursuivre son opération de dégraissage et réorganiser son secteur défensif. La piste espagnole désormais abandonnée oblige donc les dirigeants à envisager d’autres scénarios, alors que le mercato continue de filer à grande vitesse. ‎Pour le joueur, l’avenir reste tout aussi incertain.

À voir

Mercato OM : Les deux dossiers chauds du moment à Marseille

Lire aussi : Mercato OM : Après Todibo, un autre cadre de West Ham visé !

Après avoir refusé la Real Sociedad, Aguerd devra désormais attendre qu’un autre projet se présente ou rester à Marseille. Son expérience, son statut international et son passage à Saint-Sébastien peuvent constituer des arguments solides. Mais les dernières heures ont montré qu’un transfert présenté comme presque acquis peut disparaître en un instant.

‎‎Un dossier où l’OM doit éviter de perdre du temps

‎‎Le principal enseignement de ce revirement de situation concerne surtout la nécessité pour l’OM de garder la tête froide. Le club ne peut plus considérer le départ d’Aguerd comme une opération acquise et doit rapidement réactiver d’autres pistes. La priorité sera de trouver une solution qui protège à la fois les intérêts sportifs et financiers du club.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Accord, un nouveau gardien arrive à Marseille ?

Coup de théâtre à l’OM : Une arrivée à 8 M€ annulée !

À voir

Mercato ASSE : Du nouveau pour Stassin et Davitashvili

‎‎Surtout, les différentes versions autour de la visite médicale invitent à la prudence. Foot Mercato évoque un examen réussi et un refus consécutif à un échange avec Matarazzo, tandis que Matteo Moretto avance une autre explication. Dans ce brouillard, une seule certitude demeure : Nayef Aguerd ne rejoindra pas la Real Sociedad.