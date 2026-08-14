Mercato PSG : Feu vert pour l’arrivée de Bouhamdi ?

Le PSG fonce sur Amir Bouhamdi pour ce mercato estival. Mais le jeune crack a déchiré l’offre de l’ogre parisien.

Mercato PSG : Amir Bouhamdi dit Non au Paris SG

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Exit Paris, Barcelone ou Turin. À 18 ans, Amir Bouhamdi a tranché. Convoité par le FC Barcelone, la Juventus et le PSG pour ce mercato estival, l’ailier gauche a repoussé leurs avances. D’après l’Eindhovens Dagblad, tous ces prétendants se sont heurtés au même refus.

Le prodige néerlandais préfère prolonger son aventure au PSV Eindhoven. Déjà sous contrat jusqu’à mi-2028, il va ajouter trois années supplémentaires à son bail. L’engagement s’étendra désormais jusqu’en 2031. Il prend son temps avant de connaître la gloire.

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Une décision mûrement réfléchie. Aujourd’hui seul joueur de l’académie intégré au groupe pro, le jeune dribleur bénéficie de la confiance totale de son club. Son entraîneur, Peter Bosz, lui a offert sa chance durant la pré-saison. Le joueur l’a saisie.

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Le quotidien néerlandais confirme la position du joueur. Pour Bouhamdi, la seule destination qui compte reste le PSV. Il est satisfait des opportunités accordées cet été. Il choisit donc le temps de jeu plutôt qu’un transfert précoce vers l’étranger. Natif de Sittard, l’international U18 a rejoint le PSV en 2017 après des débuts au Roda JC. Ses premiers pas chez les pros confirment son potentiel. C’est un coup dur pour Paris.